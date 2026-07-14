復仇的人｜范麒智演渣男「渣晒」女角　黃明德：係形容詞定動詞？

由邱禮濤執導的電影《復仇的人》改編自香港華文推理殿堂級作家陳浩基的著名小說《網內人》，近日電影正在開拍中，昨日（13日）舉行傳媒探班，三位影壇新血黃明德（Dark）、范麒智（Kenji）及曾傲棐（Arvin）都有份參演，Arvin飾演有錢中學生：「恃住有一個好強勢好有財力嘅阿媽，成日好百厭，但係其實佢暗地裡都受咗唔少壓力，所以好多時喺學校或者朋輩之間有啲百厭少少嘅行為。」日前他在銅鑼灣鬧市拍戲被捕獲，他透露是目前最大挑戰，不過就說：「暫時我覺得喺街係放鬆啲，多人望住我反而放鬆啲。」

邱禮濤執導電影《復仇的人》今日（13日）舉行探班活動。（鄧穎琪攝）

（左起）黃明德（Dark）、曾傲棐（Arvin）及范麒智（Kenji）參演《復仇的人》，其中Dark與Arvin都是第一次拍戲。（鄧穎琪攝）

Arvin飾演有錢中學生：「恃住有一個好強勢好有財力嘅阿媽，成日好百厭，但係其實佢暗地裡都受咗唔少壓力，所以好多時喺學校或者朋輩之間有啲百厭少少嘅行為。」（鄧穎琪攝）

日前Arvin在銅鑼灣鬧市拍戲被捕獲，他透露是目前最大挑戰，不過就說：「暫時我覺得喺街係放鬆啲，多人望住我反而放鬆啲。」（鄧穎琪攝）

Kenji今次則演出艷福無邊的渣男角色，強調：「本人唔係渣男，但角色上需要係。」他說：「大部份同我同一間中學嘅女仔角色，已經俾我渣男咁樣『渣』晒！」Dark和Arvin聽後都譁然，Dark更笑問：「咩揸晒？你確定形容詞嗰個？唔係動詞嗰個？」至於Dark同樣首次演戲，他飾演乖學生班長：「係一個乖學生，正義嘅，都係我本人！」講到與讀書時期造型差多少，Dark就透露：「讀書唔會化妝，但係會戴眼鏡，其實都係染返黑個頭，戴返眼鏡，時光倒流咁。（記者：有冇對比返以前張學生相？）好似依家上維基搵，我都仲係嗰張學生相。十成完全一樣，又冇高過。」

Kenji今次則演出艷福無邊的渣男角色，強調：「本人唔係渣男，但角色上需要係。」（鄧穎琪攝）

他說：「大部份同我同一間中學嘅女仔角色，已經俾我渣男咁樣『渣』晒！」Dark和Arvin聽後都譁然。（鄧穎琪攝）

Dark更笑問：「咩揸晒？你確定形容詞嗰個？唔係動詞嗰個？」（鄧穎琪攝）