19歲姚焯菲流露真性情 秒速變臉疑藐爆鍾柔美影片瘋傳
無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》出身的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy），自比賽後工作不斷，當年更與Gigi炎明熹四人組成青春女團「After Class」闖樂壇。四人朝夕相對，本來培養出深厚姊妹情。不過，隨著Gigi炎明熹約滿離巢無綫，After Class四缺一，現時的宣傳活動只剩下三女出席。而近日網上流出的一段短片，更令人懷疑留下來的三人是否面和心不和，片中Chantel對著Yumi秒速變臉的真實反應，瞬間成為網上熱話。
望Windy甜笑望 Yumi秒變鄙視樣
日前三女齊齊出席無綫音樂巡禮活動，落力宣傳中山巡唱及合唱的新劇主題曲。不過，在接受傳媒訪問期間，鏡頭卻捕捉到極其罕見的一幕。影片中清楚可見，站在中間的Chantel原本對著左邊的Windy展露甜美笑容，但當她一轉頭望向右邊的Yumi時，竟然一秒變臉，極速收起笑容並露出一個不加掩飾的「鄙視樣」，隨後更眨眼低頭，再轉面面向傳媒鏡頭。而Yumi則若無其事地繼續對著咪牌笑著接受訪問。片段瘋傳後，不少網民對Chantel極度反差的表情反應熱烈，有人力撐Chantel直言「我係普通人都鄙視佢（Yumi）」，但亦有網民認為她們只是在私下玩扮嬲，呼籲外界不要無風起浪。
同捲影片風波命運各異 姚父強硬護女告誹謗
兩位聲夢小花過去處理負面新聞的手法大不同。19歲的Chantel早前被爆出在紐西蘭留學期間的IB文憑試考獲至少40分佳績，可謂品學兼優。不過，她過去亦曾捲入私人影片流出風波。當時其任職商界高層的父親姚輝文強硬護女，直接以監護人身份入稟高等法院申請展開民事訴訟，指控影片涉嫌誹謗，惡意影射女兒與他人發生不當關係。入稟狀中更霸氣形容愛女是「在香港、內地甚至全球著名的女歌手及藝員」，最終以強硬的法律手段平息事件。
Yumi啜面片揭大話精真面目 死撐A0失敗聲淚俱下道歉
反觀，同齡19歲的Yumi，其危機處理手法則備受爭議。她去年底錯手流出與緋聞男友的親密啜面片，起初極力死撐只是玩遊戲輸了的懲罰，堅稱自己是純情「A0」。結果遭網民瘋狂起底，連環爆出中學時期的激吻黑歷史。神隱一個月後，Yumi最終在接受周刊專訪時，聲淚俱下親口承認曾說謊欺騙大眾，坦承自己13、14歲時曾拍拖一至兩年，並非外界認知的「A0」。她解釋當初是因為恐懼及年少無知，才會編造謊言保護人設。