19歲姚焯菲流露真性情　秒速變臉疑藐爆鍾柔美影片瘋傳

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》出身的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy），自比賽後工作不斷，當年更與Gigi炎明熹四人組成青春女團「After Class」闖樂壇。四人朝夕相對，本來培養出深厚姊妹情。不過，隨著Gigi炎明熹約滿離巢無綫，After Class四缺一，現時的宣傳活動只剩下三女出席。而近日網上流出的一段短片，更令人懷疑留下來的三人是否面和心不和，片中Chantel對著Yumi秒速變臉的真實反應，瞬間成為網上熱話。

姚焯菲係TVB力捧嘅星夢小花之一。（IG：@chantelyiu）

鍾柔美近月受負面新聞形象，形象插水。（IG@yumichung1221）

Gigi炎明熹、Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美及Windy詹天文曾組成女團After Class，但隨着炎明熹離，現只能四缺一。（IG：@chantelyiu）

望Windy甜笑望 Yumi秒變鄙視樣

日前三女齊齊出席無綫音樂巡禮活動，落力宣傳中山巡唱及合唱的新劇主題曲。不過，在接受傳媒訪問期間，鏡頭卻捕捉到極其罕見的一幕。影片中清楚可見，站在中間的Chantel原本對著左邊的Windy展露甜美笑容，但當她一轉頭望向右邊的Yumi時，竟然一秒變臉，極速收起笑容並露出一個不加掩飾的「鄙視樣」，隨後更眨眼低頭，再轉面面向傳媒鏡頭。而Yumi則若無其事地繼續對著咪牌笑著接受訪問。片段瘋傳後，不少網民對Chantel極度反差的表情反應熱烈，有人力撐Chantel直言「我係普通人都鄙視佢（Yumi）」，但亦有網民認為她們只是在私下玩扮嬲，呼籲外界不要無風起浪。

Chantel對住企在左邊的Windy時露出甜笑。（Threads截圖）

下一秒見到Yumi。（threads截圖）

秒速變臉露出「鄙視樣」。（threads截圖）

姚綽菲將於8月29日假麥花臣舉行首個個人演唱會，拍片向粉絲呼籲記得訂票入場支持。（IG：@chantelyiu）

《無名分狀態》的Yumi則到旺角跟自己應援廣告打卡。（IG@yumichung1221）

同捲影片風波命運各異 姚父強硬護女告誹謗

兩位聲夢小花過去處理負面新聞的手法大不同。19歲的Chantel早前被爆出在紐西蘭留學期間的IB文憑試考獲至少40分佳績，可謂品學兼優。不過，她過去亦曾捲入私人影片流出風波。當時其任職商界高層的父親姚輝文強硬護女，直接以監護人身份入稟高等法院申請展開民事訴訟，指控影片涉嫌誹謗，惡意影射女兒與他人發生不當關係。入稟狀中更霸氣形容愛女是「在香港、內地甚至全球著名的女歌手及藝員」，最終以強硬的法律手段平息事件。

姚綽菲得爸爸力撐。（資料圖片）

TVB聲明，表示姚焯菲父親以監護人身份就此事事向香港高等法院申請展開民事訴訟。

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Yumi啜面片揭大話精真面目 死撐A0失敗聲淚俱下道歉

反觀，同齡19歲的Yumi，其危機處理手法則備受爭議。她去年底錯手流出與緋聞男友的親密啜面片，起初極力死撐只是玩遊戲輸了的懲罰，堅稱自己是純情「A0」。結果遭網民瘋狂起底，連環爆出中學時期的激吻黑歷史。神隱一個月後，Yumi最終在接受周刊專訪時，聲淚俱下親口承認曾說謊欺騙大眾，坦承自己13、14歲時曾拍拖一至兩年，並非外界認知的「A0」。她解釋當初是因為恐懼及年少無知，才會編造謊言保護人設。

鍾柔美AO人設崩壞。

鍾柔美AO人設崩壞。

鍾柔美與劉展霆（Eden）的「錫面」風波。