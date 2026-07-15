賭王千金何超欣率中外青年赴貴州暑期實踐　戴安全帽親到工地視察

已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，自小品學兼優的她更是何家最強學霸，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年更於清華大學碩士畢業，近年獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，近日她就帶領一班中外青年前往貴州進行暑期實踐，更親自「下工地」，幹勁十足且毫無豪門千金架子！

何超欣出席哥哥何猷君同奚夢瑤的婚禮。（小紅書圖片）

Welcome dinner。（小紅書圖片）

溫馨。（小紅書圖片）

Royal Ascot。（小紅書圖片）

身穿低胸刺繡連身裙的何超欣，拎着價值約20萬港元的Hermès Mini Kelly手袋。（小紅書圖片）

Deep V長裙。（小紅書圖片）

世界大學氣候變化聯盟貴州暑校結營

何超欣在微博分享了一系列合照，並寫道：「貴州第二屆ClimateX暑校結營啦！一路各種行程多路協調，多地的參訪，還一起下了工地哈哈～希望能照顧好對我們中國生態環境感興趣的國際學生們！一路歡笑與收穫，分享的同時也不斷回顧自己反思自己的研究。我們來年再相聚！」

何超欣同媽媽梁安琪。（微博@何超欣Alice）

叻女！（影片截圖）

何超欣到貴州身穿當地民族服飾。（影片截圖）

何超欣到貴州身穿當地民族服飾。（影片截圖）

何超欣率中外青年參訪貴州茅台集團 戴安全帽親自「下工地」

據知「GAUC Climate X」暑期項目是由世界大學氣候變化聯盟（GAUC）與頂尖高校聯合主辦的國際青年氣候領袖培訓與實踐計畫，致力於將全球氣候知識與在地實踐相結合，讓中外青年深入生態治理區、高新企業及民族村寨進行實地調研。相中所見，何超欣同一班中外青年一起到貴州茅台集團進行參訪交流，又一起到工地視察，何超欣身穿橙色反光工作背心，並戴上安全帽，眾人更齊聚國家電投的辦公大樓大堂影大合照！

暑期實踐團集合中外青年。（微博@何超欣Alice）

到貴州茅台集團進行參訪交流。（微博@何超欣Alice）

到工地視察。（微博@何超欣Alice）

大合照。（微博@何超欣Alice）

才貌兼備！（微博@何超欣Alice）

講座。（微博@何超欣Alice）

何超欣擁美國名校雙學位兼清華碩士

何超欣曾就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，獲英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她跟隨哥哥步伐入讀MIT，獲得建築學及管理學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，隨團隊到世界各地參與研討會，除了當選北京市青聯委員之外，還是山東省政協委員，去年5月何超欣出席母校清華大學114周年校慶，更獲頒蘇世民書院校友公共卓越獎，非常叻女！

才貌兼備！（微博@何超欣Alice）

叻女！（微博@何超欣Alice）

又靚又叻！（微博@何超欣Alice）

何超欣經常隨團隊到世界各地參與研討會。（微博@何超欣Alice）

當選北京市青聯委員。（微博@何超欣Alice）

山東省政協委員。（小紅書圖片）