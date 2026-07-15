武打巨星憶首次當爸感徬徨　為母親抱男孫追仔︰中國人總望有兒子

現年63歲、有「功夫皇帝」稱號的國際武打巨星李連杰，有過兩段婚姻，與前妻黃秋燕，及現任太太利智都生了兩個女兒。外界多年來一直指他偏心與利智的兩個小女兒Jane和Jada，反而冷待與前妻黃秋燕所生的兩個大女兒李思和李苔蜜。不過，早前父親節，李連杰罕曬四女兒的溫馨照片闢謠，力證父愛，還在接受細女Jada訪問時，大爆現任妻子利智早已為前妻兩女兒留下財產，足夠她們花到100歲，足見大家關係密切。而近日，再有李連杰接受細女Jada訪問片段流出，今次他則剖白首次做爸爸時的徬徨感受，以及當年生第二胎的原因。

李連杰有「功夫皇帝」稱號。（微博@李連杰）

李連杰有過兩段婚姻。（微博@李連杰）

李連杰父親節曬出4女兒童年照，發文稱感謝陪伴。（微博@李連杰）

李連杰父親節曬出4女兒童年照，發文稱感謝陪伴。（微博@李連杰）

李連杰首次做爸爸感徬徨

李連杰與第一任妻子黃秋燕的婚姻僅維持了三年，育有兩女。訪問中，Jada大膽問到爸爸剛做父親時還很年輕，是如何改變自己的認同感？面對女兒的尖銳提問，李連杰表現得非常坦率，毫無避忌。他坦言自己25歲就當上爸爸，當時的反應是：「不知道為什麼我這麼年輕就有了孩子。」

傳統觀念作祟 為母圓夢「追仔」未果

李連杰稱由於傳統中國人觀念總希望能生個兒子，所以當時他便抱著「試試看」的心態，希望能夠生個男孫給母親：「因為我姐姐有一個女兒，我二姐又有一個女兒，我哥哥又生個女兒，我媽媽總是很失望，所以我就（跟媽媽）說，好吧，我盡力！」但結果第一個就是大女兒，李連杰笑稱：「我都不敢告訴你的奶奶」。

李連杰早前接受細女Jada的訪問。（微博@李連杰）

李連杰25歲就當爸爸，他坦言當時的反應是：「不知道為什麼我這麼年輕就有了孩子。」（小紅書截圖）

李連杰直言傳統的中國人，總是希望有個兒子。（小紅書截圖）

首次抱大女如手捧玩具

談到第一次見到大女兒李思時的感受，李連杰臉上洋溢著溫馨的笑容，形容當時初生的大女兒嬌小得就像一個小玩具，讓他這個武打巨星也頓時手忙腳亂，「所以我都不知道怎麼拿，非常緊張。」李連杰透露，當時工作忙碌，故請了保姆幫忙照顧，他每天出門時，就將女兒放進嬰兒提籃裡，開車送去保姆那裡，直到晚上再開車把她接回家。

李連杰希望給媽媽帶來一個男孫。（小紅書截圖）

李連杰笑言第一胎生女時，都不敢告訴媽媽。（小紅書截圖）

李連杰形容當時初生的大女兒嬌小得就像一個小玩具。（小紅書截圖）

認曾渴望「追仔」 女兒笑指：是你的問題

李連杰稱當時生完大女後，沒有計劃要生第二胎，但前妻跟他說：「再來一胎。」李連杰坦言當時都有些猶豫，認為：「我們不能帶兩個（孩子），對吧？」然而，前妻一句：「或許這一次會是兒子呢？我說，哇，如果這次是兒子，媽媽一定會很高興」，再次打動了他，不過第二胎依然是個女兒。

李連杰稱當時生完大女後，沒有計劃要生第二胎。（小紅書截圖）

李連杰稱前妻提出生第二胎時，他曾有猶豫。（小紅書截圖）

在旁的Jada隨即忍俊不禁，「吐槽」爸爸：「又失敗了三次。那是你的錯，不是你妻子的事！」李連杰聽罷亦哈哈大笑，「好吧，我又多了一個女兒，就是你的二姐。」不少網民看了影片後，都笑指李連杰一生「女兒奴」：「他們家是生女兒的命」、「女兒命，認了」；亦有網民讚李連杰與Jada兩父女：「挺坦率挺聊得開的，不敗好感。」

李連杰認曾執著「追仔」。（小紅書截圖）

Jada也忍俊不禁，取笑爸爸：「又失敗了三次」，最後生了四個女。（小紅書截圖）

李連杰罕談與前妻兩女關係 爆利智早送樓留錢給她們夠花到100歲

與黃秋燕離婚「淨身出戶」

1987年，李連杰和同門師姐黃秋燕結婚。兩人從小在北京什剎海體校一起練武，黃秋燕比他大幾歲，在他還沒出名、最窮最無名的時候一路護着。兩人後來結婚，1988年大女兒李思在美國出生，1989年二胎李苔蜜降生。在這期間，李連杰當時正在香港拍電影《龍在天涯》，就是在那部戲的片場，他認識了剛獲得亞洲小姐冠軍的利智。

利智之前隨李連杰現身尼泊爾拜見仁波切。（小紅書圖片）

李連杰妻子利智有着亞洲的「瑪麗蓮夢露」之稱。 (IG@jetli)

李連杰曾在採訪說過：「見到利智才知道什麼叫愛，可以為她去死，可以不要名不要利。」 (IG@jetli)

李連杰後來在採訪裡親口說過那句名言：「見到利智才知道什麼叫愛，可以為她去死，可以不要名不要利。」據指，李連杰是在1990年通過一通越洋電話跟黃秋燕提出離婚，兩人1991年在美國正式辦完手續。關於婚姻是怎麼離的，30多年來眾說紛紜，直到今年5月，李連杰的好友向太陳嵐在直播裏公開為他洗白：「他是淨身出戶，洛杉磯和北京的房產、車子全留給黃秋燕，自己一毛錢沒帶走，兩個女兒的撫養費和教育費他全包，從不拖欠，是個好男人。」