袁文傑怒轟揭陽虐狗少年泯滅人性　倡實施動保法重罰：要有同理心

廣東揭陽4名未滿14年的少年被指當街虐殺狗隻，用長棍敲打幼犬及母狗後，再使用汽油將母狗活活燒死，手法極為兇殘，人神共憤！內地網民均要求嚴懲冷血施虐者，以及定立動保法。而出名愛護動物的袁文傑為事件兩度發聲，撰長文痛斥事件，要求成立動保法，強調：「可以沒有同情心，但不能沒有同理心！」袁文傑認為犯案者年紀小不是逃避責罰的藉口，支持用「重典」以起阻嚇作用：「只有跟同樣作為一個人的方式去對待，才可避免大多數的不幸事件，我明白，沒有可能真正杜絕，但不代表要束手無策！」

廣東揭陽4名未滿14年的少年被指當街虐殺狗隻，用長棍敲打幼犬及母狗旺旺後，再使用汽油將母狗活活燒死，手法極為兇殘，人神共憤！

袁文傑一向愛護貓狗，得知這新聞後當然心痛及憤怒。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑認為年齡非能逃避虐狗責罰的理由

袁文傑撰文表示：「流浪動物，本來已經是每一刻都處在生死邊緣狀態，你可以沒有同情心去關注他們，但最起碼要有同理心，任何情況下都不能夠去作出主動傷害行為，這是最基本、最基本，否則，就連是做一個人都有問題！」他抱歉近日因工作繁重，很遲才能認真細閱報道，並問：「見到小狗『旺旺』那麼可愛，艱苦保護着牠的小狗B，是何種原因，要遭受到虐殺？還要用上最殘酷的手段？😡年齡大小，能夠將問題就這樣帶過去？然後不了了之？做出傷天害理的事情，只要有方法逃避開去便足夠，未來會怎樣？還有希望嗎？」

袁文傑表示：「可以沒有同情心，但不能沒有同理心！」（IG@yuen_man_kit）

袁文傑問：「見到小狗『旺旺』那麼可愛，艱苦保護着牠的小狗B，是何種原因，要遭受到虐殺？還要用上最殘酷的手段？😡年齡大小，能夠將問題就這樣帶過去？然後不了了之？做出傷天害理的事情，只要有方法逃避開去便足夠，未來會怎樣？還有希望嗎？」（IG@yuen_man_kit）

支持成立動保法重罰 籲養動物前想清楚切勿棄養

袁文傑質疑現今的動物保護條例作用不大，提到自己曾在動保集會上面提出過，只有施行「重典」，才可起到真正的阻嚇作用：「只有跟同樣作為一個人的方式去對待，才可避免大多數的不幸事件，我明白，沒有可能真正杜絕，但不代表要束手無策！」他對事件感心痛、激動及難過，認為旺旺與小狗B根本沒辦法安息，同時勸喻想養動物的人考慮清楚，切勿貪一時之快，之後又棄養，袁文傑叮囑：「希望某些主人，不要只將動物作為工具，沒有利用價值就遺棄牠們，肯定會有報應的⋯⋯要有同理心！」一日後他再發文，指鼓起勇氣再看一次狂徒施虐的殘忍過程，驚嘆實在太冷血：「到底是什麼生活環境，令這幾個人完全泯滅人性😡即是，就算沒有這一次，也避免不了有另一次……快點成立動物保護法！」

常做動物義工 山火時曾通宵去狗場救狗

袁文傑向來積極宣揚愛護動物訊息，除了本身有養貓之外，他亦身體力行做動物義工救助貓狗，2020年八鄉狗場發生山火，袁文傑與張明偉、楊證樺皆漏夜趕往狗場，通宵營救及疏散中心內的動物，將動物連籠分批搬落斜坡，強調自己只是略盡綿力。

袁文傑與愛貓Saka仔。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑經常做動物義工。（IG@yuen_man_kit）