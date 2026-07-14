施南生離世群星悼念丨成龍尊稱「大阿姐」　甄子丹：只剩無盡懷念

資深電影人施南生因細菌感染引發多重器官衰竭，昨日（13日）於養和醫院安詳辭世，享年75歲。施南生一生對香港電影界貢獻良多，地位舉足輕重，其病逝噩耗傳出後震驚整個娛樂圈。多位與她相識多年的圈中好友及曾受她提拔的後輩，紛紛在社交平台發文，沉痛悼念這位傳奇女強人。

資深電影人施南生因細菌感染引發多重器官衰竭，昨日（13日）於養和醫院安詳辭世，享年75歲。

成龍尊稱大阿姐致敬 劉天蘭嘆生命無常

劉天蘭在IG貼出施南生的黑白照，在悼文中悲痛地表示：「我優秀、瀟灑、高貴、能幹、幽默、高智慧、高情商、有氣派、有品味、有型有款的大姐姐Nansun在今天晚上離開了，多麽的不捨，好難過」。劉天蘭又慨嘆生命無常：「如此優秀的人也未能更長壽，真認為造物者並不是個太好的設計師！唉」。劉天蘭不捨施南生：「Nansun，我在學習失去，多麽但願你沒有親身示範教導，you will be so dearly missed my big sis！願你一路走好！」

劉天蘭不捨施南生：「Nansun，我在學習失去，多麽但願你沒有親身示範教導，you will be so dearly missed my big sis！願你一路走好！」（ig圖片）

劉天蘭不捨施南生（ig圖片）

俞琤分享一張與施南生的親密相擁合照，並配以「那陣時不知道」的文字，表達對施南生的懷念。而張堅庭日前曾發文，祈求上帝保佑施南生能迅速康復，並提及兩人之間還有一個「飯局」的約定。但相隔僅僅一天，張堅庭的祈禱變成哀悼：「Nansun，好好在天家休息。我們的飯局要改地方了。」

俞琤分享一張與施南生的親密相擁合照，並配以「那陣時不知道」的文字，表達對施南生的懷念。（ig圖片）

張堅廷悼念故友。（ig圖片）

張堅廷悼念故友。（ig圖片）

成龍在微博分享合照，以「大阿姐」尊稱對方：「驚聞施南生女士走了，電影江湖少了一位傳奇人物。幸而無論何時回望，那些經典作品背後，大家都會憶起她的颯爽與風骨。大阿姐，一路好走，向您致敬，永遠懷念。」

成龍在微博分享合照，以「大阿姐」尊稱施南生。（微博圖片）

成龍在微博分享合照，以「大阿姐」尊稱施南生。（微博圖片）

甄子丹汪詩詩回憶點滴 舒淇蔡一傑發文哀悼

甄子丹在微博留言指施南生為電影燃盡了一生，往後只能在光影裡再相見。其太太汪詩詩亦在IG限時動態上載多張三人合照，以英文長文大讚施南生是真正的傳奇，是業界罕見集聰明、優雅、幽默與善良於一身的女性領袖。她回憶起兩人曾走訪多個影展，最難忘是2005年的威尼斯影展，直言會將對方的啟發銘記於心。此外，正在開巡唱的蔡一傑承諾會將施南生的專業精神銘記於心，舒淇亦留言祝願一路好走。

甄子丹汪詩詩回憶點滴。（微博圖片）

甄子丹汪詩詩回憶點滴。（ig圖片）

舒淇：「一路好走」。（ig圖片）

舒淇：「一路好走」。（ig圖片）

蔡一傑：「永遠懷念！」（ig圖片）

蔡一傑：「永遠懷念！」（ig圖片）

彭秀慧感激當年當頭棒喝 王丹妮遺憾未及當面道謝

曾受施南生教導的後輩亦深感惋惜。導演彭秀慧在IG限時動態貼出施南生的黑白照，感激當年的緣份。她透露施南生是第二個看她電影「first cut」的人，其評語猶如當頭棒喝，教導她面對再爛的攤子只要不放棄仍有轉機，大讚對方是女中豪傑及女人的榜樣。至於王丹妮亦在IG限時動態以黑底白字發文，哀傷表示無法足夠表達對施南生一直以來支持的感謝，更遺憾地寫道原以為總有機會能再次當面道謝，但轉眼間便再沒有機會了，字裡行間充滿無盡悲痛與不捨。

彭秀慧。（ig圖片）

王丹。（ig圖片）

群星悼念施南生：

李冰冰。（ig圖片）

李力持。Z（微博圖片）

江美儀。（ig圖片）

陳德森。（微博圖片）