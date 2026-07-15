黃日華喪妻六年終走出陰霾　宣布「復出」低頭哽咽：學懂放下接受

現年64歲的黃日華是圈中出名的「愛妻號」，自2020年太太梁潔華因器官衰竭病逝後，一度心碎崩潰，推掉所有商演及演出，幾乎全面退出幕前。經過六年的沉澱，他近日終於重拾心情，驚喜現身黎瑞恩的佛山演唱會擔任嘉賓，更在台上正式宣布「復出舞台」。準備重新出發。不過，當他在重提已故愛妻時，仍難掩悲痛，一度低頭哽咽不語，場面令人鼻酸。

講到照顧老婆至她病逝，黃日華深情表示：「佢始終係我老婆嚟，我覺得有事發生嘅時候你一定要面對。」、「你做人老公，你愛錫佢，係你揀返嚟㗎嘛呢樣嘢。」（微博@黃日華）

黃日華指，自己已經習慣了太太不在，因為事情發生了就只好面對。（微博@黃日華）

黃日華放棄拍劇的原因，是頭號觀眾——老婆已經不在了，沒人給他意見，他說：「我做嘅嘢，冇人畀到意見我，我心諗，我做嚟做咩啫？冇人睇，佢都唔會再睇到。」（微博@黃日華）

台上重提亡妻哽咽 宣佈復出：學懂放下接受

在演唱會的獨唱環節中，黃日華有感而發向台下觀眾剖白心聲，他說：「大家晚上好，講返啲真心嘅說話先，喺2020年......我太太走咗之後......我就推晒所有嘅商演、演出、唱歌嗰啲嘢，但我點都估唔到我今晚可以再企喺舞台上面，單獨為你哋表演，我覺得非常之開心，你哋每一位都好幸運見證呢個時刻嘅發生，所以我哋大家都非常有緣，多謝。」

說到亡妻時，黃日華一度感觸低頭哽咽，隨後才收拾心情續說：「呢個月有啲唔開心嘅事，因為我有兩個舊拍檔離開咗我哋，一個係陳敏兒，一個係苗金鳳。我覺得世事係無常，呢個係我哋大家都必須經過嘅階段，所以我哋要懂得放下接受。」他最後更送上祝福，祝願大家身體健康，長命百歲。

當他在重提已故愛妻時，仍難掩悲痛，一度低頭哽咽不語，場面令人鼻酸。（小紅書@鏡湖先生）

當他在重提已故愛妻時，仍難掩悲痛，一度低頭哽咽不語，場面令人鼻酸。（小紅書@鏡湖先生）

黃日華指要「學懂放下、接受」。（小紅書@鏡湖先生）

黃日華喪妻6年終走出陰霾。（小紅書@鏡湖先生）

停工抗癌不離不棄 三哥苗僑偉陪伴走過人生低谷

黃日華與梁潔華相愛近40載，是圈中公認的模範夫妻。2013年梁潔華確診血癌後，黃日華毅然放下如日中天的演藝事業，24小時全天候照顧愛妻。在太太離世後，他一度心碎崩潰，更宣布退出娛樂圈。他曾在訪問中憶述，照顧太太期間，他推掉所有工作與社交，全心全意陪伴在側。在太太喪禮結束後，他才終於情緒「爆煲」，獨自在房中質問上天為何不給他一個好結局，更因無法實現與太太環遊世界的承諾而悲痛欲絕，聞者心酸。他坦言：「佢係我頭號fans…自從佢走咗，睇唔到我做戲，咁我仲做嚟做咩？」這份情深義重，讓他成為公認的「愛妻號」。

幸好在他最失落、陷入抑鬱的時候，相識逾40年的好兄弟苗僑偉（三哥）伸出援手。三哥夫婦每日陪伴他飲茶、食飯、踢波，成為他走出喪妻陰霾的最強支柱。黃日華曾多次公開感激三哥的雪中送炭，直言這份兄弟情是無價之寶。近年黃日華與明星足球隊在國內巡迴踢波，與大班兄弟吃喝玩樂，不時見他再現歡顏。

梁潔華於2020年因器官衰竭病逝。（有線截圖）

梁潔華於2020年因器官衰竭病逝。（有線截圖）

華哥坦言太太後曾胡思亂想，因無法完成對方環遊世界的夢想，難過表示：「我好想做呢件事。但係點解我做唔到？我喺度諗，我都算係一個好人，點解要畀咁嘅結果我？」（YouTube@三坐山 Mount Trio）

黃日華憶起好兄弟苗僑偉拉自己出谷底，落下男兒淚：「佢將我喺一個最最最低嘅情況，最低嘅谷底拉返起上嚟，真係要好多謝佢。」（YouTube@三坐山 Mount Trio）

黃日華愛妻梁潔華於2020年因病離世，黃日華有一段長時間未能釋懷。（微博@黃日華）

黃日華在社交平台曬出一張與三哥多年前的合照，並留言道：「兄弟想你了。」（黃日華Facebook）