馬國明現身大馬熟女粉絲瘋狂尖叫狂伸手　網民讚嘆：不愧師奶殺手

現年52歲的TVB視帝馬國明一向形象正面，其親民隨和的性格早已深入民心。此外，他更是圈中的「愛妻號」，將太太湯洛雯（靚湯）視如女王般寵愛。近期他更演而優則唱，與好友蕭正楠、曹永廉舉行《三個男人一個show》巡迴演唱會。日前，三人去到馬來西亞開騷，當馬國明抵達下榻酒店時，即被大批女士重重包圍，場面震撼誇張。足見馬國明即時已為人夫，魅力依然有增無減。

馬國明一向形象正面，其親民隨和的性格早已深入民心。（IG@kennethmkm）

馬國明也是圈中的「愛妻號」，將太太湯洛雯（靚湯）視如女王般寵愛。（IG@kennethmkm）

馬國明與好友蕭正楠、曹永廉合體舉行演唱會。（小紅書圖片）

三人近日繼續去到大馬開騷。（IG圖片）

現場混亂無阻親民

從網民分享的片段所見，身穿黑色簡約上衣的馬國明甫現身下榻酒店，一班粉絲隨即一擁而上，人群把現場擠得水洩不通，當中尤以女性粉絲最為瘋狂，多名身穿黃色反光衣的保安和工作人員見狀，隨即築起人牆護送馬國明前行。

馬國明現身下榻酒店時，被大批粉絲包括。（小紅書截圖）

當中以女粉絲最為瘋狂。（小紅書截圖）

雖然現場群情洶湧，但即使再混亂，馬國明依然保持笑容。期間不少女粉絲試圖突破防線親近馬國明，有人瘋狂尖叫，有人一邊高舉手機貼身狂拍，更有不少人不斷伸手望與男神握手，在粉絲高漲的情緒下，馬國明被圍得寸步難行。

網民大讚：師奶殺手名不虛傳！

不過，出名親民的馬國明並未有絲毫面露不悅，反而盡最去滿足大家的要求。他一邊順從著人流前行，一邊貼心地叮囑大家小心。在混亂之中，馬國明還展露出其招牌「天然呆」的驚訝表情，顯得相當受寵若驚，十分可愛。不少網民看完片段後，都大讚馬國明親和力爆燈，難怪能俘虜一眾大馬女士的心，紛紛留言：「好靚仔喔」、「這一幕有點cute」、「師奶殺手名不虛傳」。

馬國明這個表情是否叫「受寵若驚」？（小紅書截圖）

即使再混亂，馬國明依然保持笑容。（小紅書截圖）

幾經辛苦先入到酒店。（小紅書截圖）

馬國明：馬來西亞係我嘅福地

而馬國明對在大馬這個他視為福地的地方開騷，也特別感觸。他騷後在社交平台發文：「馬來西亞係我嘅福地……記得 2012年 第1次憑 on call 36小時 攞最佳男主角獎……就係喺大馬……謝謝各位大馬嘅fans……今次開演唱會也感受到你哋嘅熱情……支持……鼓勵……再1次謝謝大馬嘅觀眾……愛你們……」。

馬國明視大馬為福地。（IG圖片）

馬國明在大馬人氣極高。（IG圖片）

三人非常合拍。（IG圖片）

當然不少得放笑料。（IG圖片）