馬國明現身大馬熟女粉絲瘋狂尖叫狂伸手 網民讚嘆：不愧師奶殺手
撰文：崔力生
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現年52歲的TVB視帝馬國明一向形象正面，其親民隨和的性格早已深入民心。此外，他更是圈中的「愛妻號」，將太太湯洛雯（靚湯）視如女王般寵愛。近期他更演而優則唱，與好友蕭正楠、曹永廉舉行《三個男人一個show》巡迴演唱會。日前，三人去到馬來西亞開騷，當馬國明抵達下榻酒店時，即被大批女士重重包圍，場面震撼誇張。足見馬國明即時已為人夫，魅力依然有增無減。
現場混亂無阻親民
從網民分享的片段所見，身穿黑色簡約上衣的馬國明甫現身下榻酒店，一班粉絲隨即一擁而上，人群把現場擠得水洩不通，當中尤以女性粉絲最為瘋狂，多名身穿黃色反光衣的保安和工作人員見狀，隨即築起人牆護送馬國明前行。
雖然現場群情洶湧，但即使再混亂，馬國明依然保持笑容。期間不少女粉絲試圖突破防線親近馬國明，有人瘋狂尖叫，有人一邊高舉手機貼身狂拍，更有不少人不斷伸手望與男神握手，在粉絲高漲的情緒下，馬國明被圍得寸步難行。
網民大讚：師奶殺手名不虛傳！
不過，出名親民的馬國明並未有絲毫面露不悅，反而盡最去滿足大家的要求。他一邊順從著人流前行，一邊貼心地叮囑大家小心。在混亂之中，馬國明還展露出其招牌「天然呆」的驚訝表情，顯得相當受寵若驚，十分可愛。不少網民看完片段後，都大讚馬國明親和力爆燈，難怪能俘虜一眾大馬女士的心，紛紛留言：「好靚仔喔」、「這一幕有點cute」、「師奶殺手名不虛傳」。
馬國明：馬來西亞係我嘅福地
而馬國明對在大馬這個他視為福地的地方開騷，也特別感觸。他騷後在社交平台發文：「馬來西亞係我嘅福地……記得 2012年 第1次憑 on call 36小時 攞最佳男主角獎……就係喺大馬……謝謝各位大馬嘅fans……今次開演唱會也感受到你哋嘅熱情……支持……鼓勵……再1次謝謝大馬嘅觀眾……愛你們……」。