余迪偉口快當Do姐面前講呂方事件潮語「向後bye」　拍檔急打圓場

早前呂方與網約車司機口角成為全城熱話，對罵過程中司機說了一個很多香港人都聽不明白的字——向後「掰」（讀音：bye），不但成為最新潮語，就連呂方本人日前踩單車時都拍片自抽：「騎這個車之前，一定要把這個（側腳架/ 車踢）往後Bye啊！」而日前在商台直播節目《口水多過浪花》上，主持余迪偉都一時口快講起這個字，當下似乎忘了拍檔鄭裕玲（Do姐）昔日與對方的關係，余德丞跟傑朱都立即咿咿哦哦，下秒即去歌，有聽眾發文表示十分尷尬，但相信迪偉絕非故意，又指「Do姐冇咁小器」！

因呂方與網約車司機口角，向後「掰」（讀音：bye）這個字不但成為最新潮語，就連呂方本人日前踩單車時都拍片自抽。

迪偉當Do姐面抽「向後bye」水 拍檔急打圓場

13日播出的一集《口水多過浪花》中，主持Do姐、余迪偉、余德丞及傑朱正討論iPhone的語音輸入系統有時偵測不準確，余德丞講到更改iPhone內置字典設定，剔走部份方言選項，就會減少偵測錯誤，此時Do姐就說：「識嘢多呀真係！」而迪偉隨即問：「譬如你講向後掰就變咗向後拉？」其實抽熱話水實屬平常不過，但礙於Do姐與呂方曾是情侶關係，余德丞和傑朱似乎都擔心尷尬，立即咿咿哦哦說：「哎～係～係呀！」等打圓場，再去歌解圍。

13日播出的一集《口水多過浪花》中，主持Do姐、余迪偉、余德丞及傑朱正討論iPhone的語音輸入系統問題，余德丞講到有方法可改善語音偵測準確度，迪偉隨即問：「譬如你講向後掰就變咗向後拉？」似乎一時忘了Do姐與呂方昔日關係。（IG@dikwai）

余德丞和傑朱似乎都擔心尷尬，立即咿咿哦哦說：「哎～係～係呀！」等打圓場，再去歌解圍。（節目截圖，非當日直播畫面）

網民相信迪偉非故意 大讚Do姐唔小器不會生氣

節目引起網民熱議，形容為「放送事故」，網民笑說：「敢撚化Do姐真係大膽!!」、「我諗C君陸永都唔會敢咁樣抽水」甚至模仿Do姐鬧農夫的語氣說：「幾隻嘢好鬼低級」不過網民相信迪偉並非故意，大概是當刻忘記了拍檔與呂方昔日關係，留言：「我諗佢都係無心之失想搞笑，搞完先諗起唔對路😂」「迪偉唔記得一點不奇怪，其實迪偉好無記性的🤣🤣🤣」、「其實我覺得迪偉唔係串Do姐 係純粹搞笑 而Do姐亦都唔會介意 都過左咁多年 已經完全唔關Do姐事啦」此外，都有網民認為Do姐不會介意，指：「Do姐冇咁小器」、「Do姐都有講話最近啲人好躁底」、「記得好耐以前有次大問答，問問題嗰個唔小心講起男方/女方，之後佢好尷尬即刻換個字眼，反而係Do姐叫佢唔使咁避忌」、「Do姐都成日講甘國亮啦。」

網民形容事件為「放送事故」，笑說：「敢撚化Do姐真係大膽!!」，但相信迪偉並非有心，而Do姐亦不會太介意。（fb@口水多過浪花）