東張西望｜騙徒冒警誘受害人做臥底　警署專用3661字頭電話都假？

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》今日（14日）揭露一宗手法極度精密的冒警騙案。以往不少市民接到「3字頭」的電話都會提高警覺，擔心是傳銷或滋擾電話，但當這個號碼加上三個特定數字變成「3661」開頭時，竟然成為了騙徒精心佈局的關鍵！有騙徒利用這個「3661」的警察專用電話字頭，巧設名目招攬曾受騙的受害人充當「臥底」線人，聲稱要協助警方捉拿詐騙集團主腦。這場疑似警民合作的行動，實質上卻是一個局中局的吸血騙局，箇中細節精密得令人防不勝防。

騙徒冒警誘受害人做臥底。（《東張西望》截圖）

假督察知悉受害人背景 偽造委任證兼出動警署來電

受害人陳小姐早前接獲一名自稱「東九龍重案二隊潘Sir」的陌生WhatsApp電話，對方聲稱警方已拘捕了去年騙她錢的「跑腿」，希望邀請她做「線人」協助聯絡集團主腦。陳小姐之所以會被選中，原來是因為她去年曾墮入網上「刮刮樂」騙局而報警。當時她是用網上報案方式，而令她震驚的是，這位假潘Sir不但能講出陳小姐的全名，更對其受騙經過、損失金額甚至報案編號都瞭如指掌！為了增加可信性，騙徒更展示印有警服頭像的委任證，並深知市民對來歷不明電話有戒心，竟然揚言會用警署的「3661」字頭電話作實。結果，陳小姐的手機真的顯示來電為「香港警務處」，即使安裝了防騙應用程式也未能識別，令她徹底放下戒心。

陳小姐疑受騙。（《東張西望》截圖）

去年玩「擦擦樂」報稱中獎。（《東張西望》截圖）

以獎金利誘做臥底入錢搜證 偽造財富部文件墊支惹禍

另一名被選中做「線人」的何先生，同樣因為對方能以「3661」字頭的電話打來而深信不疑，翻查資料全港52間警署的電話號碼開頭確實皆為「3661」。當受害人相信對方身份後，這場「臥底行動」便正式開始。假潘Sir發送了疑犯的電話及戶口號碼，要求線人喬裝受害人入錢，以製造犯罪證據。騙徒更傳送印有警方徽章的偽造「財富部申請表格」，聲稱警方會批出Budget作線人支出及獎金，並不斷催促受害人先自行墊支「手續費」，承諾事後會報銷。基於金額不大加上出於正義感，兩名受害人最終都乖乖入錢落疊。

另一受害人何先生。（《東張西望》截圖）

有線人費可以申請。（《東張西望》截圖）

拘捕行動前殺出神秘女督察 局中局謎底將於下集揭盅

當陳小姐與何先生分別過數後，假潘Sir更做戲做全套，聲稱已出動拘捕令及搜查令，正在前往馬鞍山準備拘捕疑犯。怎料在準備收網之際，竟然又殺出一個自稱是「財富組高級督察Madam張」的神秘人物，以古怪的聲線要求線人再執行另一個任務！到底這位「潘Sir」的真實身份是甚麼？原來東張西望經過多番調查，發現潘Sir竟然與兩位線人早就已經認識！這場利用「3661」電話號碼精心策劃的冒警局中局，箇中玄機與驚人真相，將於下集節目全面揭盅。

全港驚署電話都係「3661」字頭。（《東張西望》截圖）

聲稱即有拘捕行動。（《東張西望》截圖）