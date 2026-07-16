林芊妤被揶揄會考得幾分　剖白小二留班非讀書料曾自覺一事無成

林芊妤（Coffee）近日因與未夠一歲的細女用同一隻匙羹食奇異果被網民批評，該帖文有不少人留言，其實Coffee都有虛心承認不足，但她就截下其中一個指她「會考得幾分」的留言，趁著今日DSE放榜日另撰長文回覆。Coffee直認自己從來不是讀書材料，小二已經留班，即使被打到全身衣架印都記不入腦，甚至連家人都放棄自己，使她曾自覺一事無成，不過她其實是想以自身故事勉勵各位學生：「望返轉頭原來讀書只係我人生一部份，原來學業成績差唔等於定義咗我嘅未來，我好慶幸我搵到自己嘅事業同埋人生。」她指自己雖然不是很叻，但深信每個人都有自己長處，希望藉此鼓勵同學們不要因為不滿意成績而感到迷失。

Coffee近日被網民揶揄「會考得幾分」，她撰長文剖白自己確實自小已非讀書材料。（IG@coffee89921）

近日Coffee分享自己餵B女食奇異果的片段，有網民就指二人共用匙羹，她或會將口腔內的細菌帶到BB身上，發文問：「點解d老母咁仲意餵自己d口水比bb? 其實係咩心態？ 唔係農村都咁冇衛生常識」Coffee高EQ回應：「你講得真係啱，我深深地內疚自己竟然做左d咁既事出嚟，我下次會繼續留意一下㗎啦，好多謝你嘅意見，但我唔錯都錯咗，唯有正面地希望佢哋免疫力因為我今次既錯會從此增強咗，都多謝你咁緊張我個女既健康，佢真係幸福啦🫶」帖文引起熱議，其中有人留言：「Coffee老師會考得幾分，唔排除佢真係唔知，不是有心的。」而Coffee對此有感而發，於是cap低這個留言撰文回應。

近日Coffee分享自己餵B女食奇異果的片段，有網民就指二人共用匙羹，她或會將口腔內的細菌帶到BB身上，發文問：「點解d老母咁仲意餵自己d口水比bb? 其實係咩心態？ 唔係農村都咁冇衛生常識」而Coffee就高EQ回應。（IG@coffee89921）

她承認：「冇錯呀，細細個我讀書真係好差，唔知點解當時可以形容完全記唔到一樣嘢入腦到，俾爸爸打到成身都係衣架印都係記唔到，我差到小學二年班成績包尾要留班。」她回憶起當時全部同學都升上小三，只得自己停留在二年班，確實覺得很醜怪，而現實中亦沒有什麼童話，其成績沒有變得突飛猛進，她深明自己確實非讀書材料，「之後我屋企人直程放棄咗我，認定咗我係一個白癡，所以到我會考都係得幾分，因為咁我都有曾經對於自己嘅未來好迷失，覺得自己係個一事無成嘅人。」

Coffee剖白自己讀書從小已很差，就算父親打她打到滿身衣架印，她還是無法把書本上的東西記入腦，甚至小二已經留班，後來連家人都放棄她。（資料圖片）

不過她後來回望，終於知道讀書只是人生一部份，而非全部，明白到學業成績並不能定義她的未來，她又說：「我好慶幸我搵到自己嘅事業同埋人生，雖然我依然唔係好叻，但係我亦都好深信每個人都有自己嘅長處，希望你哋好似我咁一樣搵到。」Coffee表示知道今日是DSE放榜日，有24個狀元，但同樣有很多學生對自己成績不滿意及失望，或是對未來迷失，她希望自己的文字，能幫助考生們不要太灰心。

不過她後來回望，終於知道讀書只是人生一部份，而非全部，明白到學業成績並不能定義她的未來，她又說：「我好慶幸我搵到自己嘅事業同埋人生，雖然我依然唔係好叻，但係我亦都好深信每個人都有自己嘅長處，希望你哋好似我咁一樣搵到。」

不少人留言指覺得Coffee其實好叻，認為不應用學業成績去定義一個人是否成功，又讚她回應得體，就連「補習天王」YY Lam林溢欣都留言：「一次馬拉松，頭10公里跑慢啲落後完全冇問題，最緊要係應（認）清方向，依然有後來居上嘅機會。」