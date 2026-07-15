書展｜葉念琛新作《沉船記》寫盡愛情背叛 反映男女之間的黑暗面

「十個男人九個滾，剩番一個仲諗緊」、「愛一個人首先要 hurt 佢，因為內疚係維繫愛情最好嘅方法」，這些八、九十後耳熟能詳的愛情金句，全部出自葉念琛手筆。從影評人、編劇、導演，到近年踩過界做 YouTuber、舞台劇，甚至重拾小說作家身份，葉念琛的創作版圖愈來愈闊。今年書展，他推出短篇小說集《沉船記》，將三十年來的文字創作重新整理。面對外界對其作品「黑暗」、「末日感」的評價，他處之泰然：「我唔係黑暗，我係好現實，我從來唔會落糖衣。」

一年出三本小說

葉念琛過去一年出三本小說《情敵》及舞台劇原著小說《鱷魚之吻》後，今年書展推出《沉船記》。「呢本書有六十個短篇，有啲短到三百字內，內容都係講男女關係。點解叫《沉船記》？而家講『沉船』，意思係你對一個人沉船，即係你真係愛錯佢，或者畀佢控制到。我嘅故仔一路以嚟嘅風格，都係講背叛、犧牲、欺騙，所以就叫《沉船記》，記錄好多人沉船嘅過程。」

金句如何煉成？「突然叮一聲上身」

提到葉念琛，自然離不開「金句」。那些精警又到肉的對白，到底怎樣想出來？「以前我啲電影，無論宣傳定海報，每一句 slogan 都係我度嘅。我好鍾意度 slogan，我都覺得自己幾有呢方面嘅天分。」他坦言，以前很執著於一兩句文字的巧妙，覺得「過癮」，但靈感往往突然湧現。「寫劇本嗰陣叮一聲，啲對白會嚟，好似旁邊有人講緊，彷彿你已經入咗創作世界——突然『上身』咁。」

葉念琛新作《沉船記》集合他60篇短篇小說。（陳順禎攝影)

「我唔係黑暗 我係好現實」

葉念琛的愛情世界，往往充滿背叛、計算與出軌，有網民形容為「黑暗」、「末日感」。對此，他有另一番見解：「我只可以講，我唔係黑暗；我係好現實。我啲戲劇世界係極度現實。我唔覺得我啲戲係超現實；否則唔會有咁多年、咁多人一路都提返起。」

他直言自己的作品是一種「警訊」，就像紀錄片一樣，告訴觀眾真實世界會是怎樣。「我從來唔會落糖衣。我自己，本身識我嘅人都知，我係一個好直接嘅人；我唔會糖衣包裝，亦都唔鍾意轉彎抹角。」面對讚美與批評，他同樣看得很淡：「我一向對所有讚美同批評都比較平淡，因為我成日同自己講，做嗰件事本身我鍾唔鍾意、我想唔想做。我唔想做嘅事，冇人逼到我；我想做嘅嘢，亦都冇人可以阻止我。」

葉念琛除了電影人身份外，近年亦殺入舞台劇、YouTube，小說創作等領域。（陳順禎攝影)

《獨家試愛》二十周年：渴望修復經典

除了推出新書，葉念琛亦有意整理舊作。今年是《獨家試愛》上映二十周年，這部經典作品在他心中仍留有遺憾。「嗰陣時真係用菲林拍，當時製作條件好艱苦、時間又緊，所以出嚟個效果有啲不足，就算而家回看我都唔滿意。」

他透露曾與發行商提及修復計劃，希望透過現代科技重新調色及處理聲效，呈現更完善的版本。「其實我哋作為創作人，都想有一個更好嘅版本可以留低。我都希望最少有 Blu-ray，最低限度可以保存得好啲。」他深知觀眾對其舊作有着深厚情懷，這亦成為他思考未來創作方向的動力。「香港觀眾或者海外觀眾對我啲戲都仲好入心，呢樣我好開心。但有時都會諗，我接落嚟應該拍啲乜？或者我可以點樣喺愛情電影上面有新嘅啟發。」

《獨家試愛》上映二十周年，葉念琛希望修復經典。（陳順禎攝影)

不被框死的創作人：與觀眾「同步成長」

近年葉念琛的身份愈來愈多，做 YouTuber、拍電視劇、搞舞台劇，他形容自己是個「定唔落嚟」的人。「由細到大我都會 plan 自己想做乜，雖然未必即刻做得到，但我覺得終有一日會做到。」他強調自己就是一個創作人，不應被單一媒體局限。

書展簽名會歡迎讀者留下交流

今年書展，他將會現身攤位與讀者交流。從以前的網上互動到現在面對面傾談，他非常享受這種關係。「我成日都話，我唔敢叫佢哋做 fans，應該係我嘅朋友。因為我啲戲同好多觀眾朋友真係同步成長——佢哋睇我啲戲，由讀書到結婚到有小朋友，我喺一定程度上都同佢哋一齊成長。」