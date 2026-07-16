「拿督駙馬」楊明燉湯店慘蝕千萬未驚過　工作量大減財力依然雄厚

現年45歲的TVB藝人楊明近年因官非及形象受損，演藝事業大受打擊。日前，他罕有吐露心聲，直言近年在香港娛樂圈「撈唔掂」，工作量大減，因而決定將重心轉移至海外及內地市場，尋求新出路。其實貴為「拿督駙馬」的他近年頻頻出手投資，繼進軍馬來西亞飲食界後，更北上中山投資運動產業，實行多線發展「自救」。



自嘲在TVB撈唔掂。（IG@matyeung）

出來闖天下做生意。（IG@matyeung）

大馬開燒味店、中山打入新興運動市場

楊明與未婚妻莊思明拍拖多年，早已被外界視為「拿督駙馬」。在香港演藝工作停滯不前的情況下，他積極開拓副業，楊明日前透露，目前正於馬來西亞開設燒味店，希望能將港式風味帶到當地，開拓星馬市場。除了飲食業，楊明更睇準內地新興運動熱潮。早前他個人投資了六位數人民幣，與合夥人在廣東中山興建匹克球場，該項目總投資額高達百萬人民幣。

楊明及莊思明即場錫錫。(節目截圖)

楊明及莊思明就像主人家一樣在現場接受大家的祝福。(節目截圖)

曾創燉湯王國高峰期9分店 疫情重創慘蝕千萬黯然離場

早在2018年，楊明與未婚妻莊思明及友人合資創立燉湯品牌「燉」，主打健康養生燉湯及小食。 品牌一度深受歡迎，高峰時期全港擁有高達9間分店，遍佈灣仔、荔枝角及佐敦等核心地段。可惜好景不常，隨後受新冠疫情持續重創，加上本港租金及營運成本飆升，店舖生意一落千丈。楊明曾透露當時每月虧損高達七位數（逾百萬港元）。在苦撐多時後，「燉」最終於2022年2月全線結業，估計合共慘蝕超過千萬港元。

楊明開設的燉湯店實體門市於2022年全線結業。（IG@lisa_chng）

楊明所開的燉湯店。（資料圖片）

演藝事業受挫 轉型商界尋出路

楊明自2020年發生醉駕官非後，形象跌入谷底，雖然後期獲TVB安排參演《一舞傾城》等劇集試水溫，但觀眾反應兩極，男主角地位亦不復再。經歷過燉湯店結業的巨額虧損，楊明未有放棄生意夢，反而借助「拿督千金」未婚妻莊思明的家族背景與人脈，逐步將投資眼光放眼大灣區及東南亞。這次他大方承認在香港「撈唔掂」並積極轉型，能否憑大馬燒味店和中山運動場翻身，將成為外界關注的焦點。

莊思明楊明拍拖10年。（IG/@lisa_chng）

莊思明楊明拍拖10年。（IG/@lisa_chng）

楊明每次上庭，其女友莊思明都會陪伴在側。(資料圖片)