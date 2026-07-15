COLLAR三女簽書會逼爆書展　Ivy回應出水著寫真：可能賣好貴喎

COLLAR「IDC小隊」Ivy So（蘇雅琳）、Day（許軼）、Candy（王家晴）推出以美食為主題的相集《After One More Bite》，於香港不同角落食街頭美食。今早3人現身書展舉行簽名會，數百Fans一早到場，600個籌火速派完。首批寫真約印製了數千本，問到若銷情理想會否再派福利畀fans，三位即興表示想邀請fans一齊掃街；至於下次會否推出水著寫真，Ivy笑言：「到時可能賣得好貴喎！」Candy更即時開價$3380！

COLLAR「IDC小隊」Ivy So（蘇雅琳）、Day（許軼）、Candy（王家晴）推出以美食為主題的相集《After One More Bite》，今日（15日）在書展舉行簽名會。（鄧穎琪攝）

現場有數百fans圍觀！（鄧穎琪攝）

排頭位fans天未光已經來排隊。（鄧穎琪攝）

除了簽名，fans亦可以跟三位互動傾偈。（鄧穎琪攝）

Ivy超級寵粉！（鄧穎琪攝）

雖然現場以男fans為主，但亦有少數女fans。（鄧穎琪攝）

「燈神」Candy燈死法國 唔敢Tip冠軍隊伍：俾錢先答

簽名會早上11點舉行，Ivy、Day、Candy要提前到場做訪問，Candy 5點就起身，Ivy更是冇瞓過，凌晨4點半收工回家沖涼就直踩。講到昨晚的世界盃賽事，事前Candy指法國贏硬，結果0:2輸西班牙，她再一次不負「燈神」之名，笑言：「我以為法國一定贏，所以先揀法國，所以呢個世界冇一定！我燈咗三四次，每一次俾人問就揀，二選一，好似每一次都係錯。」記者叫她推測今屆冠軍，她即表示：「嘩！唔好再問我呢個問題，我唔會答，俾錢先答。」

三位跟fans合照。（鄧穎琪攝）

講到昨晚的世界盃賽事，事前「燈神」Candy指法國贏硬，結果0:2輸西班牙，她笑言：「我以為法國一定贏，所以先揀法國，所以呢個世界冇一定！我燈咗三四次，每一次俾人問就揀，二選一，好似每一次都係錯。」記者叫她推測今屆冠軍，她即表示：「嘩！唔好再問我呢個問題，我唔會答，俾錢先答。」（鄧穎琪攝）

Ivy自爆垃圾桶旁低調食滷味 Day被踢爆獨吞成底雞蛋仔

今次寫真三位在兩日內在香港各處飲飲食食，Candy最愛德國的Pretzel蝴蝶餅：「我試完之後嗰個禮拜買咗兩次啊自己，好好食呀，煙煙韌韌！」Ivy就覺得氣氛最重要，所以三個人食粉果、燒賣最開心：「喺條街度拮住支籤喺度就咁食，好有街頭小食嘅氣氛。」問到是否因為平時甚少機會可以掃街，Candy指她會引起「Ivy So（騷）動」，Ivy直言：「少啲囉，或者我真係忍唔住，譬如上個禮拜拍MV之前，我忍唔住食咗旺角嘅橙色滷味，喺街度忍唔住除咗口罩，匿埋垃圾桶隔籬係咁食。」 但Day與隊友Gao（沈貞巧）早前被捕獲入元朗食雞蛋仔，她笑說：「係呀！因為彌補下，我哋嗰時拍嘅時候都有食雞蛋仔，但係腍咗少少，跟住嗰日早收工就同咗阿Gao去食即場買嘅雞蛋仔。（Ivy：我都話佢，嗰底嘢好肥㗎嘛，點解你哋可以一人一底？）一人一底呀！（Ivy：你哋唔係話請人食嘅咩？）有……有拎去俾朋友食。」

Day、Ivy、Candy各自分享今次最難忘的小食，可惜每樣都只可以食一啖，又透露今次操刀相集由台灣攝影師操刀，故此她們也藉機推介砵仔糕等香港美食。（鄧穎琪攝）

Ivy展示自己最愛的一張相。（鄧穎琪攝）

Day展示自己最愛的一張相。（鄧穎琪攝）

一日食足十幾款小食 Ivy透露有絕密肚腩片

Ivy指自己曾想過食「肉餅山」，但因為想要街頭味道，所以最終「掃街」，Day就透露自己想食菠蘿油，但冇拍到：「我好鍾意食菠蘿油，但係其實裏面其他嘢食大部份都係我哋諗，大概想食啲咩。」高峰期她們一日食了十幾種小食，雖然只是每樣「一啖」，但Ivy大爆：「最尾拍咗條絕密片段冇公開，亦都唔會公開，就係我哋個肚大咗少少。」三位又直認為食，指若果是Marf的話，可能很早已飽了。問到若銷情理想，會否加推福利答謝fans，Day即時想到三位直播掃街，被記者取笑是她「自肥」的福利，之後Candy就揚言：「邀請fans同我哋一齊掃街！」Ivy補充可能三位成員一人開一團，每團帶一位超幸運fans，在場即時有圍觀的fans舉手！

問到若銷情理想，會否加推福利答謝fans，Day即時想到三位直播掃街，被記者取笑是她「自肥」的福利，之後Candy就揚言：「邀請fans同我哋一齊掃街！」Ivy補充可能三位成員一人開一團，每團帶一位超幸運fans，在場即時有圍觀的fans舉手！（鄧穎琪攝）

被問出水著寫真可能 Ivy話大個啲先：到時可能賣好貴

講到下次會否挑戰水著寫真，Ivy：「到時可能賣得好貴喎！（Candy：$3380！）」之後Ivy害羞表示：「大嗰啲先啦，我哋仲係小朋友嚟㗎。」其實之前Ivy都有在IG分享過泳照，屬於健康性感款式，Day表示：「你自己影一本，我會買，$3380都買！」被問有否想過推出COLLAR全員寫真，Ivy都好想，Candy表示：「我哋成日話去船P，其實船P就可以影，互相影，而家阿Gao阿Marf影相好勁，佢哋真係可以做攝影師，我哋自己出一本。」

講到下次會否挑戰水著寫真，Ivy：「到時可能賣得好貴喎！」Candy更笑笑開天價：「$3380！」（鄧穎琪攝）

Candy好希望約得成COLLAR成員去船P互影！（鄧穎琪攝）

各選出埠寫真理想地點 Candy想去芬蘭影雪地寫真

而談及會否想出埠影寫真，Ivy坦言COLLAR各成員都很忙，相信比較難，但自己很渴望「以公謀私」，順便七個去旅行，Ivy此時失笑：「其實我哋夾咗四五年都冇夾到。（Ivy：四年嚟都話去船P，但係都冇去過，所以積極安排。）」被問想去哪裡影靚相，Ivy答夏威夷，因為可以著草裙；Day就揀意大利，因為意大利美食多；Candy則想去芬蘭：「想見聖誕老人，我要喺雪地度影！着泳衣！」

Candy想去芬蘭見聖誕老人，以及在雪地影泳衣相。（鄧穎琪攝）

Ivy為《金秘書》再減肥 預告與Anson Lo有親熱戲

Ivy與盧瀚霆（Anson Lo）的新劇《金秘書為何那樣》明早即將開拍，目前在圍讀及前期階段，Ivy非常期待，問到親熱戲方面，她說未拍到，「不過原版有啲，都會照有嘅。」她透露自己角色要著西裝裙，雖然已經有減肥，但因為款式偏貼身，試身時都覺得非常危險，不諱言：「對手身材好好，我都自己要保持吓。」被問親熱戲前會否刷牙，她表示：「嗰場先啦，一定要嘅，基本禮貌嚟嘅。」問兩位拍檔會否期待拍親熱戲，Day竟直認：「恨呀！佢有分享有啲動作戲嘅指導，我覺得都好想有呢啲機會可以學習吓，親密動作戲。」

Ivy與盧瀚霆（Anson Lo）的新劇《金秘書為何那樣》即將開拍，她說自己要再減肥：「對手身材好好，我都自己要保持吓。」（鄧穎琪攝）

Day新劇飾潘燦良唐詩詠女兒 已有一家人感覺閒話家常

至於Day主演的《日落下的彩虹》亦開播在即，今次她跟潘燦良、唐詩詠、蘇文濤飾演一家人，她大讚：「我覺得呢個家庭嘅vibe好好，同埋佢三個都係好好嘅演員，學到好多嘢。佢哋好Nice，大家等埋位嘅時候其實我哋一家人四個都係咁傾偈，大家傾嘅嘢都係已經變到好日常。」

Day主演的《日落下的彩虹》亦開播在即，今次她跟潘燦良、唐詩詠、蘇文濤飾演一家人，她指三位已經如一家人般。（鄧穎琪攝）

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