李嘉欣勁敵提前慶生曬逆齡神顏　與富商糾葛12年豪門夢碎至今未婚

陳淑蘭（蘭子）在1988年參選港姐奪得亞軍，更力壓「大美人」李嘉欣奪得最上鏡小姐，當年她在電影中經常出演搞笑角色，包括《賭聖》、《家有囍事》系列等，至今仍是經典。雖然陳淑蘭近年已淡出影視幕前，但依然活躍於電台主持及社交平台。即將迎來57歲生日的陳淑蘭，日前就獲一班好友為她提前慶生！

陳淑蘭在1988年參選香港小姐奪得亞軍，她更成功揮低同屆冠軍李嘉欣，成為「最上鏡小姐」得主。（YouTube影片截圖）

泳裝環節。（YouTube影片截圖）

超長美腿！（YouTube影片截圖）

超長美腿！（YouTube影片截圖）

陳淑蘭在《家有喜事》中的演出十分經典。（影片截圖）

《家有囍事》中陳淑蘭飾演的Sheila，是「常滿」黃百鳴的情人。（影片截圖）

陳淑蘭向來予人樂天性格，好鍾意笑。（資料圖片）

陳淑蘭自揭非媽媽親生女，原為棄嬰，感激陳媽媽用愛養育。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭獲老友提前慶祝57歲生日 保養得宜狀態大勇

陳淑蘭在IG曬出多張慶生照，並寫道：「當年紀越來越大，過生日係一个聚會相見的好借口……亦可知道老友記仲有冇當我係老友😝所以，生日不單止要恭祝：生日快乐🎂更重要的係：友谊永固💖🥰多謝你哋對我的爱和包容💖」相中所見，陳淑蘭手捧草莓蛋糕，展現出招牌「傻大姐」開懷笑容，皮膚依然白滑緊緻，凍齡狀態大勇！

提前慶祝57歲生日！（IG@lanchibeauty）

提前慶祝57歲生日！（IG@lanchibeauty）

開心聚會！（IG@lanchibeauty）

開心聚會！（IG@lanchibeauty）

開心聚會！（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭情路坎坷 曾與利希慎後人利承武糾葛12年豪門夢碎

外形出眾、性格鬼馬的陳淑蘭深受觀眾喜愛，但感情路就頗為坎坷，至今未婚。陳淑蘭曾在1996年與漫畫家祈文傑拍拖，但二人因性格不合分手，不過再見亦是朋友，相處融洽。2006年陳淑蘭被爆與利希慎後人利承武拍拖，男方是城中「鑽石王老五」，更屢傳婚訊，但兩人離離合合消息不斷，始終沒有承認過戀人關係，2016年蘭子曾在訪問中以「男朋友」形容利承武，2018年她更在利承武旗下酒店舉行50歲生日會，力證「正室」地位，雖然有報道指蘭子與利承武在同年已經正式分手，但直至2020年利承武被爆早已結婚並榮升人父，女方終於深知復合無望，這段長達12年的感情糾葛告一段落，亦宣告豪門夢碎。

蘭子與舊愛祈文傑再見亦是朋友，她更與翁虹一起為祈文傑慶祝生日。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭與祈文傑分手多年，一直保持友好關係。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

去年年初祈文傑在IG宣布婚訊！（IG@davidkikiki）

陳淑蘭同胡杏兒合照。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

旗袍look。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭現身尖沙咀為《夏韶聲last Summer演唱會》記者會擔任司儀。（陳順禎攝）

陳淑蘭keep得好。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭自爆18歲初戀大談初夜 內地遭後生仔非禮掃背脊

去年陳淑蘭接受周國豐YouTube Channel訪問，自爆18歲才初戀，對方是一位比自己年長12歲的商人：「佢係我第一個男朋友，我畀咗隻豬佢喎！」她坦言當初沒有見過世面，而對方已是某公司的CEO，帶她見識上流社會，但最後拍拖約4年就分手收場。陳淑蘭自言保守，更從未試過「one-night stand（一夜情）」，又自爆已經8年冇拍拖，但去內地時竟慘被非禮：「有啲人唔知點樣啦，可能覺得以為益我啦，覺得我咁嘅年紀，冇拍拖就過嚟摸我，後生仔，食我豆腐呀！朋友講話咪好囉，益你囉，有後生仔博你懵，No呀，我覺得佢冒犯我呀！佢係摸我好似摸我個Bra咁樣，掃我背脊，就算你靚與唔靚呢，唔得㗎！我唔覺得我執到囉，你明唔明呀，我心靈上係受到冒犯同埋非禮囉！」

近年陳淑蘭與好友周國豐和陳淽菁開設了YouTube頻道《豐陳三俠》，分享多年的所見所聞。（YouTube影片截圖）

陳淑蘭自爆曾學茅山。（影片截圖）

自爆18歲初戀。（YouTube影片截圖）