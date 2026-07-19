宋宛穎孖生細妹宋宛霖登母校官方IG　立志考香港澳門兩地醫生執照

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自加入TVB後備受力捧，除了有份擔任多個大型節目主持之外，早前在《魔音女團》中憑亮眼表現成功組成女團「MYNT」，人氣急升！宋宛穎早在參選時已自揭出身選美世家，媽媽文寶雪（Michelle）是1990年澳門小姐亞軍，而宋宛穎的孖生妹妹宋宛霖（Sonia）同樣美貌出眾。現年27歲的宋宛霖上個月分享畢業喜訊，近日更登上母校的官方IG，做埋生招牌！

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）。（IG@sabrinaxmendes）

靚！（IG@sabrinaxmendes）

媽媽文寶雪同婆婆蔡碧芝都有到場支持。（IG@sabrinaxmendes）

文寶雪曬出為兩個囡囡慶祝生日的合照，網民紛紛留言大讚三母女同框似足三姊妹。（小紅書圖片）

兩姊妹都美貌出眾。（IG@soniaxmendes）

慶祝生日。（IG@soniaxmendes）

宋宛霖分享畢業照。（IG@soniaxmendes）

宋宛霖登澳門科技大學官方IG 做醫學院生招牌

宋宛霖畢業於澳門科技大學，擁內外全科醫學學士學位，在宣傳照中，她留着一頭微捲長髮，身穿醫生白袍，形象專業且有知性美，文中寫道：「#澳科大 #醫學院 內外全科醫學學士課程第二屆畢業生宋宛霖，於臨床實習期間對 #皮膚科 及 #醫學美容 萌生濃厚興趣，立志考取澳門及香港兩地執業資格。她分享：『從初次踏進解剖實驗室，到病床邊的臨床訓練，科大見證了我每一步的成長。六年課堂研習、穿梭多間醫院及診所的見習，加上在本地醫院為期一年的實習，讓我逐步領略醫學的真諦。由於家人是公眾人物，使我從小學會腳踏實地，以工作證明自己——這份信念一直伴隨我度過每個病房與診症時刻。

宋宛霖登澳門科技大學官方IG。（IG@must.official2000）

最美醫生！（IG@must.official2000）

畢業典禮。（IG@must.official2000）

畢業典禮。（IG@must.official2000）

我曾輪換內科、外科、兒科、婦產科等不同部門，每個專科皆以獨特視角，讓我更深刻體察病患所需。我尤為鍾情皮膚科與醫學美容，因為這兩者正是科學與藝術的完美交匯。展望未來，我期望考取澳門與香港兩地的醫生執照，先接受全科培訓，並最終專攻一個真正讓我熱愛的領域。我也不排除赴海外進修，以吸收更多知識與經驗。

醫院實習。（IG截圖）

醫院實習。（IG@must.official2000）

出色！（IG@must.official2000）

出色！（IG@must.official2000）

我由衷感恩每一位病人——他們教會我的，遠超任何教科書所能承載；感謝駐院醫生助我磨練臨床技巧；感謝教授在我迷惘時繼續推動我前行。科大為我奠下堅實根基，使我成為一個更懂得聆聽、更勤奮、更具同理心的人。謹此感謝每一個看似平常、卻在無聲中塑造我的時刻。』」

美貌不輸家姐。（IG@soniaxmendes）

Bikini。（IG@soniaxmendes）

宋宛霖美貌不輸家姐。（IG@soniaxmendes）

甜美。（IG@soniaxmendes）

Bikini。（IG@soniaxmendes）

宋宛穎宋宛霖出身選美世家 三母女同框似姊妹

身為中葡混血兒的宋宛穎，其媽媽為1990年澳門小姐亞軍文寶雪，堂阿姨及婆婆的堂家姐亦參加過選美比賽，宋宛穎的婆婆蔡碧芝同樣大有來頭，是著名粵劇名伶，優雅又有氣質。而宋宛穎的孖生妹妹宋宛霖美貌亦不輸家姐，五官精緻，下巴尖尖，笑容甜美，不少網民都提議她效法家姐參選港姐，但宋宛穎就曾代妹妹回答過無興趣，更指妹妹畢業後會到香港實習，主攻皮膚科。

文寶雪曾在1991年代表澳門參加《國際華裔小姐競選》。（影片截圖）

宋宛穎港大醫科碩士畢業，媽媽都有現身。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎同孖生妹妹宋宛霖生日。（小紅書圖片）

宋宛穎同孖生妹妹宋宛霖。（IG@sabrinaxmendes）