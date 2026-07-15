梁詠琪閉關兩個半月排練全國語舞台劇　「一個難能可貴的角色」

今年入行30年的Gigi梁詠琪，早前應上海話劇藝術中心邀請，參與改編自韓國作家趙南柱原著小說《82年生的金智英》的話劇《我們成為的她》，並由剛榮獲香港舞台劇獎「最佳導演（悲劇/正劇）」的司徒慧焯執導，青年編劇溫方依執筆，演員賈景輝、宋茹惠、馬青利、李昕桐、李晨濤等聯合演出，攜手為觀眾帶來這部獻給每位平凡女性的舞台之作。

Gigi梁詠琪，應上海話劇藝術中心邀請，參與改編自韓國作家趙南柱原著小說《82年生的金智英》的話劇《我們成為的她》。（《我們成為的她》話劇劇照）

Gigi坦言：「當接到這個邀約，我非常認真慎重考慮了一個月，要用全國語演出，對我來說是個極大的挑戰。」（《我們成為的她》話劇劇照）

原著小說成社會熱話

《82年生的金智英》不論是原著小說或改拍成電影，均成為社會熱話，內容講述一個女性平凡的人生經歷，揭示了那些被社會習以為常、視作理所當然、隱匿在日常生活中的女性生存困境，呈現了那些微小卻無處不在的「日常之痛」。

《我們成為的她》昨晚（7月14日）假上海話劇藝術中心開鑼，一連14場，一開票即售罄，謝幕時掌聲與歡呼經久不息，觀眾被Gigi的演出感染，無不淚灑當場，更有觀眾用國語及粵語大叫「Gigi好捧啊！你好犀利呀！」讚賞她的演出。兩個多月的排練，得到最好的回報，Gigi謝幕時更因為未抽離角色，一直熱淚盈眶，但同時又帶著微笑，鞠躬答謝觀眾支持。

Gigi面對的難關除了工作本身，還有對家庭牽掛。為了專心綵排，這兩個半月，Gigi只曾回港兩日一夜，出席女兒的小學畢業禮。（《我們成為的她》話劇劇照）

上海閉關兩個半月每日「朝十晚六」

為了專心排練，Gigi早在五月中，便獨自飛到上海為演出做好準備。每日朝早九時多以單車代步，前往車程大概十多分鐘的排練室綵排，每日「朝十晚六」的密集排練和會議，中午放飯時間又會跟台前幕後一起共進午餐，Gigi坦言有種重回校園的青澀感覺。

入行30周年選擇挑戰事業上另一個領域，Gigi面對的難關除了工作本身，還有對家庭牽掛。為了專心綵排，這兩個半月，Gigi只曾回港兩日一夜，出席女兒的小學畢業禮，其餘時間均全神貫注投入排練，她非常感謝家人全力支持，尤其是丈夫Sergio，除了要獨自打理兩人建立的童裝品牌生意，還要在港幫忙照顧Gigi媽媽和女兒，才令她可以毫無後顧之憂地暫且放下家庭，全心投入工作。

面對《我們成為的她》看似平淡的故事，導演司徒慧焯表示，這故事內裏的後勁在平淡中跳躍而出，故事是聚焦日常生活的人性矛盾與情感拉扯，讓觀眾在平凡的故事中，讀懂女性的隱忍、掙扎與成長，更學會換位思考、雙向共情。至於為何選擇Gigi為女主角，司徒慧焯表示：「故事的她是一個堅強卻又脆弱的女性，選擇Gigi當然是因為她完全具備這份氣質，她的一雙大眼睛充滿了憧憬，有一種很多人都遺失了的情感，別無他選。」

Gigi飾演的女主角馬婷婷是一個平凡、普通、集時代典型特質於一身的都市女性。（《我們成為的她》話劇劇照）

至於編劇溫方依，同樣覺得Gigi能勝任角色，她說：「我覺得Gigi的氣質跟小說和電影，有着挺大的不同，她更傾向於一種心理寫實，而非單純日常的呈現。」

劇中，Gigi飾演的女主角馬婷婷是一個平凡、普通、集時代典型特質於一身的都市女性。她擁有普通的人生軌跡，經歷着成長的困擾、職場的壓力、婚姻的瑣碎、育兒的束縛，在世俗的規訓與自我的認知中不斷拉扯、掙扎、成長。相對電影拍攝，話劇舞台無剪接、無NG、全程實時呈現，對演員的台詞功底、情緒把控、肢體表達、舞台張力均有着極大的要求。在排練過程中，Gigi反覆揣摩人物不同人生階段的情緒變化，務求將角色面對各種困境時的狀態刻畫得細膩真實。

在電影《志明與春嬌》中飾演公公的司徒慧焯，是今次話劇的導演。（《我們成為的她》話劇劇照）

對於今次演出，Gigi坦言：「當接到這個邀約，我非常認真慎重考慮了一個月，要用全國語演出，對我來說是個極大的挑戰，後來跟製作人和導演多次交流，再加上本來就非常喜歡這部電影和小說，知道這是一個難能可貴的角色，必須用心去演繹，於我而言，這不止是一個角色，而是很多現代女性的縮影，這個演出除了是一場和自己的和解，也是一場世界上無數個『我們成為的她』的內心釋懷。」