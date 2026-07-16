碧咸新抱為演新戲暴瘦成紙片人　Brooklyn影愛妻午睡被鬧爆呃Like

萬人迷碧咸（David Beckham）一家多年來都被視為模範家庭，不過今年初卻鬧出家變傳聞，大仔Brooklyn發6頁聲明公開與父母及家人割席，震驚全球網民。除了碧咸夫婦的動向之外，Brooklyn與百億千金愛妻Nicola Peltz的放閃日常都持續受到外界密切關注。

碧咸早前正式在荷里活星光大道留名，全家總動員前來力撐獨欠Brooklyn。（IG/@davidbeckham）

Nicola為演芭蕾舞舞蹈員暴瘦至90磅

近日Nicola在拍攝進行中的新片中飾演首席芭蕾舞舞蹈員，為此而進行了長達四個月的高強度芭蕾舞訓練及嚴格飲食管理，更暴瘦至90磅。日前Nicola分享了與Brooklyn的最新近況，相中她穿上白色芭蕾舞服，身形過度纖瘦，手臂與雙腿一樣纖幼，令大批網民猜測她是否患上厭食症。

近日Nicola在拍攝進行中的新片中飾演首席芭蕾舞舞蹈員，為此而進行了長達四個月的高強度芭蕾舞訓練及嚴格飲食管理，更暴瘦至90磅。(IG圖片)

Nicola手臂與雙腿一樣纖幼，令大批網民猜測她是否患上厭食症。（IG圖片）

Brooklyn影愛妻午睡被鬧爆呃Like

另外，日前Brooklyn在IG限時動態分享了愛妻Nicola午睡照放閃，並留言表示：「How my princess sleeps x」。加上日前是妹妹Harper的生日，但Brooklyn並沒有發文送上祝福，引來大批網民圍攻，並質疑Nicola扮睡覺來「呃like」：「呢家人搞咩，點解係都要分享佢哋生活所有嘢畀人知？」、「係囉 佢一定係瞓緊覺啦」、「點解唔祝你妹妹生日快樂？」、「其實冇人想知你老婆係咪瞓緊覺」。