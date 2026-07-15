任達華餐廳被偶遇　網民指「佢食咗我嚿魚餅」結局逆轉：有冇搞錯

現年71歲的影帝任達華除了是出名的「愛妻號」，亦是一個非常有禮貌的人，不少網民在街上偶遇他都會大讚他為人極好，今日（15日）竟然有網民在社交平台發文表示「任達華你有冇搞X錯 離X晒譜」，更標籤了「明星大哂？」

任達華被網民發文「公審」。(thread@macheuksang)

任達華被網民發文「公審」

其實帖文的主人亦有細心地解釋事件的起因及經過，他表示早前在停車場偶遇任達華，在他跟朋友猶豫這個人是否任達華之際，任達華向他們「比like」，所以他們肯定自己沒有認錯人：「之後Lift口再撞到，我話：『華哥，咁啱我呢幾日翻煲緊黑社會』，再閒談咗幾句，得知華哥約咗朋友食飯。喺G樓一齊出Lift 問佢可唔可以影張相，佢話可以，佢再話：『影相好呀，唔使戴頭盔，釣魚就要帶。』（黑社會電影劇情 大D梁家輝係比佢用石頭扑頭扑死）我同朋友即刻笑爆！」

帖文的主人亦有細心地解釋事件的起因及經過。(thread@macheuksang)

任達華貼心行為

當該網民以為已經見完任達華，怎料在餐廳又再見到任達華，更發生了一件搞笑事：「我哋仲坐正咗喺華哥房門口，佢經過嘅時候仲好調皮咁食咗我一嚿魚餅！本身都想鬧佢，不過算啦。食飽我同朋友埋單既時候發現…華哥幫我哋埋左張單！」這位網民感到驚喜萬分，網民更搞笑地用粗口表示：「任達華你有冇搞X錯？立亂埋人哋張單！搞到我以為你食咗我嚿魚餅，原來係我食咗你成餐飯。和聯勝辦事，樂少好野！」