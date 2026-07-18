伍富橋自爆驚暈仍堅持陪產　出新歌送愛兒：想佢知道爸爸有幾愛佢

歌手伍富橋與梁兆楹（Shirley）結婚後，生活一直幸福美滿。即將榮升人父的伍富橋接受《香港01》訪問，分享了老婆的懷孕近況以及自己當準爸爸的喜悅。他更透露即將推出新歌，作為送給即將出生兒子的第一份大禮。

伍富橋接受《香港01》訪問分享了Shirley的懷孕近況。(胡凱欣 攝)

Shirley暫時在泰國安胎

伍富橋坦言最近化身「空中飛人」，除了要到外地比賽，還要頻頻飛往泰國陪伴在當地安胎的老婆：「今個月比較忙個行程，因為我不停要去外國比賽，跟住又要去一去泰國。因為我太太過咗泰國嗰邊休息，所以呢排都要可能來回泰國同馬來西亞，因為馬來西亞有比賽。」而現在在香港就是因為他最近有工作，所以自己一個人回來。他透露太太目前懷孕約七個月，腹部已明顯現形，只要一有時間，他晚上都會摸著Shirley的肚子跟BB互動：「每晚摸都已經發覺嘩！郁得好犀利，即係feel到佢係起腳啊！我個頭挨埋落去，佢哋好似踢我頭咁樣，好過癮！」

伍富橋最近化身「空中飛人」。(胡凱欣 攝)

雖然經常兩地飛，但伍富橋大讚Shirley非常體諒：「怨言就冇乜，但係我知道自己應該要stay多啲，即係陪多啲佢啦。佢仲有三兩個零月，就已經要出世㗎嘛，咁所以其實呢個月份係相對上開始比較辛苦，因為個肚開始大，同埋BB開始郁啊。」提到BB的預產期，他表示太太預計會在生產前兩個月左右回港，屆時會一起佈置BB房，迎接新生命的到來。

伍富橋大讚Shirley非常體諒。(胡凱欣 攝)

自爆驚暈 為免後悔堅持入產房陪產

被問到屆時會否進產房陪產，伍富橋笑言內心經歷過一番掙扎：「原本我就唔打算陪嘅，因為我有少少驚自己會暈啊！」不過隨著預產期越來越近，他想法有所改變：「但係我又諗諗下諗越嚟越近，我就發覺好似需要入！我覺得唔入我會後悔！咁所以我唔理啦，入咗去先！」他表示「有理冇理」一於先進去產房，因為裡面有那麼多醫生，即使他暈下都有人能照顧他。

伍富橋自爆驚暈，但仍堅持入產房陪產。(胡凱欣 攝)

至於Shirley的孕吐情況，伍富橋感恩表示她狀態很好，沒有太大的妊娠反應或情緒波動。唯一是BB最近「精力旺盛」，經常在凌晨三、四點「開派對」大踢特踢，令Shirley難以入眠：「可能佢出嚟都應該夜晚會去蒲㗎喇，我諗因為佢夜晚凌晨三四點仲喺度踢佢（Shirley），話踢到佢瞓唔到。」口味方面則變動不大，只是Shirley現在「放寬限制」，可以開心吃很多泰國甜品，為BB補充營養。

伍富橋指BB最近「精力旺盛」，經常在凌晨三、四點「開派對」大踢特踢。(胡凱欣 攝)

想佢十年後睇返知爸爸幾愛佢

除了心態上的準備，伍富橋在行動上也做足準備。他透露計劃在九月，BB出生前一個月推出全新單曲，這首歌更是他一手構思，送給兒子出生的禮物：「我自己好鐘意份詞嘅，因為好表達到我做新手爸爸，即係身份轉變嘅一啲感受，同埋對呢個BB嘅一啲睇法，同埋希望帶一個正能量嘅感覺畀個小朋友啦。同埋呢一歌真係寫畀佢嘅，我想佢十年後聽返呢隻歌會同埋睇返MV，佢會知道爸爸有幾愛佢！」他透露八月將會拍攝MV，自己亦有份參與構思故事。