黃秋生受腰痛困擾「以為死得」　聞張達明坐輪椅：佢之前仲郁得㗎

黃秋生今日到灣仔香港演藝學院，出席恩師King Sir鍾景輝的追思會。同場還有同屆演藝同學張達明。但現場所見，張達明身形比今年4月與吳鎮宇、黃子華等好友聚會時更為消瘦，更需要輪椅代步，健康狀況再惹關注。

黃秋生今日到灣仔香港演藝學院出席恩師鍾景輝的追思會。（葉志明 攝）

張達明需坐輪椅，黃秋生稱一直有約食飯。（葉志明 攝）

黃秋生受腰痛困擾：以為死得

秋生受訪時，談到好友張達明需坐輪椅一事，他表示：「佢之前都仲郁得㗎，仲去食飯。」記者隨即解釋達明並非「郁唔到」，只是坐輪椅代步，會否相約對方食飯關心一下？秋生稱上次成班人聚餐時，因他沒空所以沒出席，但透露吳鎮宇一直有「吹雞」約大家吃飯，現時要看大家檔期。秋生更講笑自己都想坐輪椅，皆因近排受腰痛困擾，「我腰骨痛，痛到去條腰、側腹，我以為自己死得，所以返來睇醫生。其實忍咗好耐，成個月㗎啦已經。」

秋生透露後來到台灣找朋友食飯時，對方太太得知其情況後，隨即提供了一個藥方，聲稱「食咗骨刺都好返」，於是他便順道「執咗幾劑」回港嘗試，「好勁呀，食咗兩日就好返了，所以我依家周圍派畀人食呀。」

黃秋生稱最近受到腰痛困擾。（葉志明 攝）

下半年工作排滿 親解「離開香港」

談到下半年的工作行程，秋生表示已排得密麻麻：「8月去日本啦，9月就馬來西亞，10月就加拿大，11月就韓國。暫時係咁樣，明年再諗啦。」他透露，這些工作並非單一種類，當中包括拍電影、舉行講座，以及舞台電影的播映等。問到韓國的工作內容，他預告是一部電影，還大賣關子，笑言：「嗰個角色精彩喇，一句對白都無！」至於日前於社交平台宣布將「離開香港」，秋生解釋：「我係離開香港做嘢，喺第二度搵錢。無講過要離開香港居住，工作完就返嚟瞓覺、返嚟使錢、幫助香港經濟。」