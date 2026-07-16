陳志雲難忘被施南生指太肥 ：你咁肥即係唔夠自律點管理公司？

陳志雲昨日（15日）出席HOY 全新第二季《關於．快樂的死亡 2》探班，席間分享對死亡的看法，原來陳志雲的父母會在吃飯時討論生死，更會談及大家的身後事如何處理。「我覺得唔敏感嘅，我哋應該打破呢個禁忌，因為死亡只係人生嘅一個過程。唔係你唔講，佢就唔會出現㗎嘛。我哋越早認識乜嘢叫做死亡，就會更加珍惜自己嘅生命。」

「生命就好似一個罐頭係有期限，死亡就係嗰個期限，只不過你唔知道佢幾時會嚟。你可能會話：『你而家仲後生得好，一定唔會死先嘅。』但其實唔係㗎，當你可以正面面對呢個期限問題嘅時候，你就會更加懂得珍惜而家嘅人生，以及你所遇到嘅機緣等等。」

導演陳德森、陳志雲、萬希泉創辦人沈慧林、鄭家成、法醫人類學家李衍蒨、基督教漸凍人關愛協會創會會長暨總幹事梁培基、主持敖嘉年。（鍾冠全攝影)

「我父母都會喺飯枱上主動同我討論佢哋嘅身後事，完全冇問題。我媽媽同我哋講：「我死咗之後，你哋一定要守夜呀。」我問佢點解，佢就話：「因為我怕鬼囉。」我仲答佢：「你話你死咗，你都係鬼喇，仲怕乜嘢呢？」

讚施南生是一個活得精彩的人

2018年陳志雲以主持人身份， 於「與施南生對話」座談會上，與施南生展開一場關於生死、年齡與美的深度對談，回憶這位已故傳奇電影人，陳志雲覺得施南生活得精彩。「佢係一個活得好精彩嘅人。一路以嚟，佢嘅光芒從來冇停過。佢自己從來冇做過時政節目，但係佢曾經喺《風波裡的茶杯》之後接棒，喺商台做《在晴朗的一天出發》嘅第一代主持人，佢照樣去接，亦都做得好好。」

「另外，環球小姐一九七五年喺香港舉辦，佢係其中一個主要聯絡人。跟住落嚟佢喺電影方面嘅成就，就唔需要我多講喇，佢一向為人都好樂觀、正面，亦都好識臨場應變，特別係一啲公關應對技巧，尤其係出現危機嘅時候。我知道俞琤小姐遇到呢一類問題，有時都會同佢度橋。」

陳志雲讚施南生是一個活得精彩的人。（鍾冠全攝影）

難忘施南生教兩招

「佢教過我兩招。譬如你欣賞完一場演出，個演出真係唔係咁好睇，但你又唔想違心咁話佢好睇，你可以話：「比我想像中好。」咁人哋就唔知道你原本想像成點喇；又或者你可以話：「真係好難，真係一啲都唔容易。」至於「唔容易」係指乜嘢，就任由對方自己理解。好多呢一類招數，佢都會教我。

「我哋係朋友，佢亦都係我嘅前輩。有一次我去睇一個電影首映，佢就同我講：「喂，Stephen，你真係太肥喇！你咁肥唔得㗎，你連自己嘅身體都管理唔好，即係唔夠 discipline 啦，咁你點樣去管理公司呢？嗰一下真係一語驚醒夢中人，由此我就開始減肥。」