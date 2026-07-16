東張西望｜騙徒冒警請市民扮卧底偵破騙案　苦主合共被騙3千幾

昨日（15日）一集《東張西望》繼續講到一個以「3661」字頭的電話，來假冒警察，更計劃了一場騙局。何生表示：「警察嗰啲內部電話係用3661開頭，係會信任。」而另一苦主陳小姐剛表示：「佢話佢驚我唔信佢係警察，就話轉頭用警署個電話打畀我，個電話顯示係真係3661開頭。」一位自稱東九龍重案組第二隊的潘Sir致電苦主，要求兩名苦主充當線人，扮成卧底偵破一宗「刮刮樂」遊戲的騙案，結果最後扮卧底的市民就成了苦主，被騙了錢。

一位自稱東九龍重案組第二隊的潘Sir致電苦主，要求兩名苦主充當線人。(節目截圖)

騙徒冒警請市民扮卧底

陳小姐無奈指：「如果有懷疑就唔會過錢畀對方啦，就係因為對方個電話顯示係警務處，我先至相信。」兩位苦主依照指示把錢存到對方戶口，犯罪證據確鑿，於是潘Sir展開拘捕行動。對方表示馬鞍山就是疑犯的匿藏地，再跟他們說：「由依家開始你就同佢零交流，唔好同佢有交流，我到佢樓下我再通知你，因為我到咗佢樓下先講，馬鞍山呢邊太凍，我哋喺車度又唔方便。因為我哋驚個犯會走，所以我哋依家直接喺前後門度等。」不過事件怎會那麼順利，最後新人物登場，一位自稱為財富組高級督察的Madam Cheung向苦主表示：「原來佢同佢老婆都份呃人，咁依家上頭落咗order，係要搞埋佢老婆。咁我會將佢資料send畀潘sir，佢再send畀你，文件寫咗$1500你上限，咁我想問你會唔會過埋$700畀佢老婆？跟住另外個主謀姓黃嘅，要過多$100畀佢，咁就啱啱好到嗰個額就上區域法院。」

最後新人物登場，一位自稱為財富組高級督察的Madam Cheung向苦主表示想拉埋疑犯老婆。(節目截圖)

何生向東張主持表示：「佢就話佢拉人，佢就喺佢屋企樓下，佢話要等上頭批先可以拉人！之後佢又同我講話想拉埋個疑犯嘅老婆，想嗌我過多$800畀佢老婆，咁就可以拉埋佢老婆，即係我嗰陣都覺得好可疑，又過多一次數？」最後何生不予理會，翌日何生便收到對方傳來的照片，聲稱已拘捕疑犯，不過何生發現對方傳來的只是網上圖片。

最後何生不予理會，翌日何生便收到對方傳來的照片，聲稱已拘捕疑犯，不過何生發現對方傳來的只是網上圖片。(節目截圖)

陳小姐等了又等都見不到「潘sir」

陳小姐方面，則是潘Sir假意約她在香港仔警署附近一帶見面，交還墊付給疑犯的費用。陳小姐去到約定地點等候潘Sir，等很久未見人影，於是打電話去香港仔警署查詢：「我問佢哋係咪有個東九龍重案組第二隊嘅警務人員過咗嚟？嗰班警員話係啊！我哋有第二隊東九龍嘅重案組嘅人過咗嚟啊！叫我等多陣，佢哋轉頭過嚟。」陳小姐確認過後繼續等，但一直等不到有人出現。於是她再致電香港仔警署問：「你哋係咪真係有警員過緊嚟㗎？」但對方反問她是否先前報案涉及在巴士上與其他乘客有爭執，陳小姐表示不是。最終這位潘Sir沒有出現，但是陳小姐卻收到他的信息，要求進一步行動。以與何生同樣的理由，叫陳小姐轉帳，更向她表示若不轉帳就會連之前轉帳了的$3100都拿不了，陳小姐亦向對方表示不會再轉帳。最終何生被騙大約$800，而陳小姐則被騙$3100。

陳小姐等了又等都見不到「潘sir」。(節目截圖)

潘Sir真身係深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒

騙徒潘Sir聲稱來自東九龍重案組第二隊，甚至連警員編號都有。東九龍總區警察總部接受東張主持訪問時表示，警員編號和名字不對。而3661字頭的電話號碼，可以是騙徒腦程式假冒。至於「潘Sir」的真身，原來是深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒，「潘Sir」盜用鄭騏鋒去年在一個警方發布會的照片作為頭像。