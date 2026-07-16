邱淑貞老公沈嘉偉家族情迷地利根德閣　斥資4,200萬購入三房單位

藝人邱淑貞自1999年與香港時裝品牌創辦人沈嘉偉結婚，共同建立了幸福的家庭。他們在婚後育有三名可愛的女兒，分別是沈月、沈日和沈晨，一家五口生活幸福美滿。最近市場消息透露，沈嘉偉及其家族斥資4,200萬元購入中半山著名住宅地利根德閣的一個三房單位。根據登記資料，此次交易的物業位於地利根德閣3座中層B室，擁有約1,602平方呎的實用面積，設有三個房間，其中一個為套房，這筆交易計算出的實用呎價大約為26,217元。

邱淑貞自1999年與香港時裝品牌創辦人沈嘉偉結婚，共同建立了幸福的家庭。(微博圖片)

沈嘉偉及其姊妹沈秀嫻和沈秀慧是新買家

新買家以「博沛有限公司（POPBEST LIMITED）」的名義進行登記，該公司的股東包括3WH LIMITED和一家海外公司，董事則為沈嘉偉及其姊妹沈秀嫻和沈秀慧。同時，3WH LIMITED的股東名單中也能見到邱淑貞和沈嘉偉的胞弟沈健偉的名字。回顧地利根德閣中層B室，它原本由「EASTERN FAVOUR ENTERPRISES LIMITED」持有，該公司於1997年以2,650萬元購入此單位。隨著本次交易完成，此物業在持有期間增值58%，帳面獲利約1,550萬元。

地利根德閣。(資料圖片)

沈嘉偉家族多次購入該屋苑3座單位

查詢過去的紀錄發現，自1996年到2004年間，沈嘉偉及其家族多次以同一家公司名義購買該屋苑3座的單位，當時的入市價格在1,200萬至2,585萬元之間。其中一次交易發生在2004年，當時以1,200萬元購得一個低層A室，並於一年多後以1,550萬元售出，賺得350萬元，升值幅度接近30%。這些交易顯現了沈嘉偉家族精明投資眼光，成功在香港波動的樓市中獲取了豐厚的收益。