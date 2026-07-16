世界盃2026｜彭敬慈係港版比寧咸？與「美斯」張家輝劇照被改圖

2026世界盃今日清晨的4強賽事，英格蘭在領先一球優勢下，下半場末段遭阿根廷7分鐘連入兩球反勝，令球員以至球迷都非常失望，因為他們覺得今屆英格蘭球員整體狀態明明較之前好，卻因主帥杜慈（Thomas Tuchel）「泊大巴」死守，無緣晉身決賽。今屆英格蘭其中一個焦點球星，必數年僅23歲的比寧咸（Jude Bellingham），他被視為新一代入球能力最強的全能中場，加上高大靚仔，使他擄獲不少粉絲。而近日，繼安德尊被指是港版夏蘭特之外，原來香港也有一位藝人獲封「港版比寧咸」，他便是早前激罕拍戲，參演《寒戰1994》的彭敬慈。

今屆英格蘭其中一個焦點球星，必數年僅23歲的比寧咸（Jude Bellingham）。（IG@judebellingham）

比寧咸IG有4000多萬followers！（IG@judebellingham）

他被視為新一代入球能力最強的全能中場，加上高大靚仔，使他擄獲不少粉絲。（IG@judebellingham）

近日，繼安德尊被指是港版夏蘭特之外，原來香港也有一位藝人獲封「港版比寧咸」，他便是早前激罕拍戲，參演《寒戰1994》的彭敬慈。（《寒戰1994》劇照）

彭敬慈早前曾接受《01娛樂》由零說起專訪。（資料圖片）

網民發文指他樣貌、髮型、高度都酷似比寧咸，事實上比寧咸身高188cm，而彭敬慈比他更高，有191cm！有網民形容昨晚英格蘭阿根廷大戰為「走投有路」對決。彭敬慈在影壇作品不多，然而他與張家輝的《走投有路》卻是不少人心目中被低估的港產片小品經典，講到這兩位黑社會嘍囉「著草」去泰國，不乏搞笑情節，常常有網民翻loop。張家輝素來都有「翻版美斯」之稱，因此網民就將二人戲中的合照，改成一位穿阿根廷波衫、一位身穿英格蘭波衫，竟完全沒有違和感；就連彭敬慈本人都在IG分享了一張改圖，上面寫住「曾一起拍港產片，將在世界盃相遇」，但他就未有寫下任何caption，不過相信他都覺得很似。此外，有影評專頁還貼出一張《走投有路》劇照，相中彭敬慈身穿英國米字旗背心，該專頁admin就發文：「2001年，泰國布吉，著英國國旗衫嘅Jude Bellingham」，不知道彭敬慈本人又覺得似唔似呢？

網民發文指他樣貌、髮型、高度都酷似比寧咸（IG@ longleggor）

比寧咸身高188cm，而彭敬慈（左三）比他更高，有191cm！（IG@ longleggor）

有網民形容昨晚英格蘭阿根廷大戰為「走投有路」對決。（《走投有路》劇照）

彭敬慈在影壇作品不多，然而他與張家輝的《走投有路》卻是不少人心目中被低估的港產片小品經典，講到這兩位黑社會嘍囉「著草」去泰國，不乏搞笑情節，常常有網民翻loop。（《走投有路》劇照）

張家輝素來都有「翻版美斯」之稱，因此網民就將二人戲中的合照，改成一位穿阿根廷波衫、一位身穿英格蘭波衫，竟完全沒有違和感。（網上改圖）