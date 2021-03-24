口罩小姐｜方泳琳自認與楊偲泳似樣：對眼好似佢大啲！

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-24 21:34

ViuTV綜藝節目《最後一屆口罩小姐選舉》昨晚（22/3）開始播放，而094號佳麗自官方公開資料至節目播放，一直被觀眾認定是「籃球女神」方泳琳，而且撞樣Renci楊偲泳，就算094號最後成功入圍加入阿Dee的隊伍，Dee亦為094號改代號為「Renci」。

點擊睇睇「口罩Renci」嘅節目表現：

對於全世界都認為「Renci」是方泳琳時，方泳琳接受《香港01》訪問時繼續保持神秘，更笑言自己都有追看《口罩小姐》，讚不絕口。不過問到她是否「Renci」的真身，她繼續保持神秘：「咁你就要睇吓之後嘅節目發展喇！」不過她亦自認有不少人都講過她與Renci很相似：「我覺得可能我哋都係面細，面圓圓，所以可輪廓有啲似，（對眼呢？）對眼好似佢大啲！」

點擊睇睇「真Renci」的靚相：

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提到《口罩小姐》的四位導師，方泳琳就稱若然有幸入圍，會希望加入阿Dee、肥仔或193的組伍，唯獨不想成為保錡隊員：「四個之中，我覺得阿Dee最有才華，但係又覺得肥仔跳舞好勁，而其實193又高又讀心理，揀晒三個得唔得？（咁保錡呢？）佢有人Mark咗啦嘛！（沙律？）全香港都知啦！（咁如果揀男朋友呢？）佢哋四個都唔係我鍾意嘅類型喎！我鍾意啲成熟穩重型嘅！」

雖然方泳琳一直否認自己就是《口罩小姐》的「Renci」，但方泳琳就透露未來亦有機會見到她在ViuTV亮相：「我啱啱完咗《大叔的愛》拍攝，今次係我第一次拍劇，我演一個插畫家，要同老公黃奕晨一齊去揀樓，之後意見不合要嗌交！（親熱戲？）完全冇！」對於第一次演劇，她表示非常緊張，不過慶幸沒有「蝦碌」，安全度過。

睇埋方泳琳嘅靚相：

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