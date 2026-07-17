周嘉儀發長文總結愛駒今季表現　不求大紅大紫返從化「放暑假」

前TVB新聞主播周嘉儀（Venus）自2015年離巢轉戰金融界後，事業發展一帆風順，生活亦愈來愈富貴，不時在社交平台大曬名牌手袋及首飾。前年她更榮升馬主，其愛駒「天下寵兒」一直備受矚目。日前更在賽馬季末（煞科）後，於Instagram上載多張靚相，感性總結愛駒今季的表現。

她透露愛駒已經動身返回從化「放暑假」享受放草時光。（IG/@lovingvibes）

據知養馬費每月平均要價6.1萬！（IG/@lovingvibes_1012）

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高低起伏如坐過山車 大讚愛駒學識克服劣勢

周嘉儀在帖文中以第一人稱（代入愛駒視角）感性寫道，今季的經歷就如坐過山車一樣：「今季由開鑼日跑到煞科，季初經過幾場熱身，逐步漸入佳境，到季中又經歷咗一啲低潮樽頸位，轉咗去新環境，到季尾連場上名，高高低低真係好似坐過山車咁。」

她透露「天下寵兒」今季作出了不少新嘗試，包括初跑泥地、挑戰快活谷1000米，最後發現最擅長的依然是快活谷1200米。在正常的出賽頻率下，愛駒今季一共跑了13場，取得「4Q、2P、一個第四」的成績，維持接近一半的上名率。

周嘉儀亦對愛駒的進步感到欣慰，讚揚牠連場在「大外檔」的劣勢下仍能跑到前列，更開始懂得配合騎師，不再像以前般「搶口」：「以前落雨我就驚驚唔肯展步，琴晚我都開始克服到落雨天氣喇😀雖然今季最後都係同凱旋門同盃賽擦身而過，但我都盡咗力，算對自己有交代了，媽咪都讚我係一個忠心的叻寶寶☺️」

周嘉儀全家支持自己愛駒「天下寵兒」。（IG/@racinggps）

不求愛駒大紅大紫：最重要是健康

愛駒將踏入6歲，周嘉儀坦言不求大紅大紫，最重要是健康：「踏入競賽生涯第三季，我希望自己可以繼續保持健康強壯，冇病冇痛，媽咪成日叫我一定要平安健康回來，保護好手仔腳仔，我有做到我一定會記住💪🏻」她透露愛駒已經動身返回從化「放暑假」享受放草時光，並期待下一季能以更穩定的表現回饋馬迷支持。

生活富貴！（IG/@venuskychow）