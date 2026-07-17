張頴康大女小學畢業讀直資名校　麥雅致曾任職美國教育部言傳身教

現年44歲的張頴康與太太麥雅緻（Angie）結婚多年，育有一女兩子，一家五口幸福美滿。轉眼間大女小豆（張雅喬）迎來小學畢業的大日子，日前張頴康與麥雅緻齊齊現身大女的畢業禮，麥雅緻在IG分享多張合照，並寫道：「我家小豆小六畢業了！🎓能夠陪伴小朋友成長，是我們的福氣！雖然成長的道路充滿挑戰，但是感恩這位小女孩大多數時間都是懂事及貼心，願我們能繼續作你最安全的靠岸，不求完全沒風浪，但求你知道這個家永遠支持你！」

張頴康與太太麥雅緻（Angie）結婚多年恩愛如昔。（IG@cheungwinghong）

張頴康與太太麥雅緻（Angie）結婚多年恩愛如昔。（IG@cheungwinghong）

一家五口幸福美滿。（IG@angie617）

一家五口幸福美滿。（IG@angie617）

麥雅緻賀大女小豆小學畢業 「一條龍」名校錄取率僅3%競爭激烈

相中所見，小豆穿上畢業袍、戴上眼鏡，顯得斯文大方，張頴康與麥雅緻更帶埋兩子與囡囡影全家福，畫面溫馨！小豆畢業於極具名氣的直資名校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，該校於2006年創校，是近年大熱的直資「一條龍」男女校，鼓勵多元智能發展，每年吸引超過5000人報名爭奪僅150個小一學位，錄取率僅3%，競爭極為激烈。

大女小豆（張雅喬）小學畢業。（IG@angie617）

大女小豆（張雅喬）小學畢業。（IG@angie617）

大女小豆（張雅喬）小學畢業。（IG@angie617）

亭亭玉立。（IG@angie617）

全家福。（IG@angie617）

小學畢業。（IG@angie617）

麥雅緻擁教育碩士學位 言傳身教育兒

張頴康與麥雅緻是圈中的模範夫妻，麥雅緻自小隨父母移民美國三藩市，在當地完成高中課程後，於三藩市大學修讀教育學士學位及進修教育碩士課程，在學期間在幼兒園做了4年兼職，畢業後任職美國聯邦政府教育部，並取得教師執照，任教一、二年級學生。由於在美國的教育碩士未完成，麥雅緻在2019年重返校園，在香港教育大學修讀「兒童與家庭教育文學碩士」課程，並順利畢業，她亦藉此言傳身教，鼓勵子女對學習產生興趣，大女小豆更立志當一名英文老師。

麥雅緻在2019年重返校園，在香港教育大學修讀「兒童與家庭教育文學碩士」課程。（IG@angie617）

麥雅緻在2019年重返校園，在香港教育大學修讀「兒童與家庭教育文學碩士」課程。（IG@angie617）

一家五口樂也融融。（IG@cheungwinghong）

一家五口樂也融融。（IG@cheungwinghong）