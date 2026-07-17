大律師陸偉雄爆紅搭地鐵被集郵　曾義務幫基層獲封「東張包青天」

《東張西望》御用大律師陸偉雄多年來都義務解決法律問題，早前對於坪洲91歲吳伯伯「送飯氹層樓」事件，陸大狀翻查該份長達70多頁的業權轉讓文件、一針見血踢爆合約內完全沒有「保障伯伯住到終老」的條款後，更親自到醫院探望伯伯，協助他奪回物業而爆紅，更獲網民封為「東張包青天」。

《東張西望》御用大律師陸偉雄多年來都義務解決法律問題。（《東張西望》截圖）

陸偉雄身價不菲卻執著30年義務發聲。（《東張西望》截圖）

陸大狀搭地鐵被網民集郵

日前有網民乘搭地鐵時偶遇陸大狀，並將合照分享到社交平台，並留言寫道：「入咗地鐵一抬頭見到一個同陸大狀好似嘅人 鼓起勇氣細細聲問一問佢係咪陸大狀 佢竟然up頭 OMG 好有追星成功嘅feel」。在網民分享的照片可見，陸大狀穿上恤衫及打呔現身，與網民合照時露出親切笑容，一頭曲髮看起上來減齡了不少。

日前有網民乘搭地鐵時偶遇陸大狀，並將合照分享到社交平台。（threads/@y1w0t23）

網民好奇陸大狀竟然搭地鐵

帖文曝光後引來大批網民讚好、留言及轉載，網民大讚陸大狀貼地之餘，更搞笑指陸大狀與安德尊有幾分相似，並留言不少法律問題，希望陸大狀能夠解答：「大狀竟然搭地鐵」、「陸大狀都估唔到有人會當佢係偶像 當街追星影相」、「佢做呢啲嘉賓有冇錢收 日日出場都好攰」、「佢表情好豐富」、「正義男神」、「多謝他常常幫助有需要的人」、「陸大狀好親民👍」、「有陣聽陸大狀啲講解,明白咗好多法律上嘅觀點同盲點,他意見上義務幫咗唔少騙案受害者,正義大狀！」、「陸大狀真正好人！」。