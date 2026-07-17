張玉珊獲懲教署嘉許頒發「更生伙伴」　身家3億貼地做義工教美容

現年51歲的張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎，淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳，2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億，被譽為「商界女強人」！近年張玉珊積極投身慈善工作，日前她在社交平台分享喜訊，原來她一直有到懲教所做義工，更獲懲教署頒發「更生伙伴」殊榮！

張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎。（影片截圖）

商界女強人！（IG@shirley_msc）

人美心善。（IG@shirley_msc）

張玉珊獲懲教署頒發「更生伙伴」殊榮

懲教署於上月中舉辦第二屆「更生伙伴」嘉許計劃頒獎典禮，以表揚有關機構及人士過去兩年積極支持在囚及更生人士，並藉活動鼓勵社會各界踴躍參與成為「更生伙伴」和支持助更生工作。張玉珊在IG曬出獎座，並以英文發文，表達對懲教署的謝意以及自己對更生工作的信念：「我由衷感謝香港懲教署頒發『更生伙伴』獎給我。我一直深信，更生並不是要改變一個人的過去，而是幫助他們去相信，自己依然擁有美好的未來。我希望在未來的日子裡，能投入更多時間支持更生工作，並與那些準備好重新出發的人並肩同行。💪🏼💪🏼」

張玉珊到懲教署探訪。（IG@shirley_msc）

獲懲教署頒發「更生伙伴」殊榮！（IG@shirley_msc）

張玉珊到懲教署探訪。（IG@shirley_msc）

張玉珊同富豪未婚夫盧啟賢一起到懲教所探訪。（IG@shirley_msc）

教化妝護膚。（IG@shirley_msc）

積極支持在囚及更生人士。（IG@shirley_msc）

支持「共創明『Teen』計劃」。（IG@shirley_msc）

張玉珊貼地教美容護膚助更生 自爆未來三分一時間做慈善

其實張玉珊之前就曾分享與富豪未婚夫盧啟賢（Calvin Lo）一起到懲教所探訪的照片，她更負責教授美容護膚，與在囚及更生人士互動，作風貼地毫無架子，不少網民都留言大讚他們善心爆棚！張玉珊曾在接受方健儀YouTube節目《女人方言》訪問時直認「我自己都算識投資有積蓄，所以其實對我嚟講，我而家係可以過自己想要嘅生活」，又指自己在40歲前一直努力工作，現時另有想法：「我希望有三分一時間係做一啲可能投資，照顧到自己生活嘅嘢，或者三分一時間我希望做慈善，三分一時間希望做自己鍾意想做嘅嘢」。

情人節收花！（IG@shirley_msc）

積極做慈善工作。（IG@shirley_msc）

積極做慈善工作。（IG@shirley_msc）

中秋節派月餅。（IG@shirley_msc）

張玉珊同男友盧啟賢一起出席慈善籌款晚宴，非常合襯！（IG@shirley_msc）

張玉珊希望有三分一時間做慈善。（YouTube影片截圖）

睇草蜢演唱會！（IG截圖）