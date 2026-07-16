林凱恩認性格低調　寧當隱形人唔敲監製門：我唔適合喺社會生存

無綫王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》陪伴觀眾多年，今日（16/7）一眾劇中演員齊聚銅鑼灣出席宣傳活動。由於劇集即將迎來大結局，現場氣氛既熱鬧又帶點不捨。演員們紛紛把握機會合照，場面溫馨。其中飾演「Bonnie」的林凱恩（Iris）接受《香港01》訪問時，直言所有戲份已經順利殺青，並大讚劇情發展到最後是「越來越精彩」。

《愛回家》一眾演員到銅鑼灣為劇集宣傳造勢。（吳子生攝）

林凱恩表示自己性格被動不愛爭取 。（吳子生攝）

感恩《愛·回家》陪伴成長：記錄了十年的青春

轉眼間，林凱恩加入《愛·回家》劇組已長達九年半，將近十年的時間，她坦言非常感恩與不捨：「我好感恩啊，因為邊會有一個劇可以記錄晒你十年的青春？就係呢套劇。」

被問到劇集結束後的預算與工作安排，林凱恩透露公司一直有幫忙規劃，但現階段她更想給自己一點空間，好好調整心態：「都有嘅，都有嘅，但係而家就慢慢，即係開始重新認識返自己先。要擺脫返個角色出嚟先，試下唔做『Bonnie』先，慢慢適應返自己，睇下林凱恩會有啲咩興趣，慢慢發掘下。」

林凱恩自認性格比較內向、不擅交際。（吳子生攝）

積極發掘新興趣

談到未來的個人計畫，平日熱愛化妝的林凱恩笑言，想趁這段空檔期好好鑽研美妝技巧，甚至希望能像Judy一樣，多與大家分享生活：「都有嘅，即係嘗試下，因為我平時好鍾意化妝嘅。想開始研究下自己，學下我嘅師姐Judy，佢好犀利㗎。我就想好似佢咁樣，分享多啲嘢畀人。因為啲人成日都話我宅、太過隱形，咁我就試下分享下自己平時做嘅嘢畀大家睇。」

至於暫時停工會否帶來經濟壓力？林凱恩則大方表示「生活不成問題」，並幽默自嘲：「生活唔成問題嘅，我都係覺得順其自然，最緊要安穩。我剩低嘅就係幸福同埋愛，滿滿嘅愛！」

她笑稱，雖然自己有些積蓄，但最希望的還是能盡快迎接下一個長壽處境劇的到來：「我希望快啲有，一千集又有，多十年嘅處境劇畀我，最好做夠三代同堂，甚至五代同堂！」

性格被動不愛爭取 靜待觀眾欣賞實力

在娛樂圈中，林凱恩自認性格比較內向、不擅交際，連身邊的朋友都覺得她過於低調。被問到會否主動向監製「敲門」爭取機會時，她坦言：「我都係低調啲。但係希望大家會欣賞到我嘅努力，雖然呢啲喺社會上面都唔係好適合，證明我唔係好適合喺社會度生存，我真係唔會主動，都係等大家發掘。」

林凱恩表示自己性格被動不愛爭取 。（吳子生攝）

《愛回家》一眾演員到銅鑼灣為劇集宣傳造勢。（吳子生攝）