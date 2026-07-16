梁愛離世｜《他來自江湖》「愛姐」深入民心 　見證星爺發哥成長

資深演員、有「御用工人」之稱的梁愛，今日（16日）傳出死訊，有指她7月8日於內地一家老人院因病辭世，享年87歲。梁愛去年確診患上胰臟癌，不過她決意拒絕做化療療程受苦，選擇「與癌共生」。愛姐曾於訪問中表示，生死乃自然循環，很平常，不要「霸住個地球」，能活到87歲已相當滿足，更笑指若然祝她長命百歲即是跟她過不去，她只求香港社會越來越好，願望是「死得快好世界」。

「御用工人」之稱的資深演員梁愛（愛姐）因胰臟癌，7月8日於內地一家老人院因病安詳辭世，享年87歲。

梁愛晚年入住老人院。（Facebook@楊紹鴻）

讚周星馳有諗法：配合到一定做

說起梁愛這個名字，對於電視撈飯長大的觀眾來說一定不陌生，入行逾半世紀，作品多不勝數，要數到最令人深刻的，一定包括在劇集《他來自江湖》中，扮演巴辣寸嘴的工人「愛姐」，經常與「星爺」周星馳鬥嘴鬥氣，包括扮盲摑星爺一巴，或是遭星爺踢爆偷事頭婆梁芷珊鮑魚等等，非常有火花。愛姐生前在訪問中曾憶述，很多明星都很nice。當年她與星爺合作《他來自江湖》時，對方在演出上有很多想法，常問她「愛姐可唔可以咁？」她能夠配合到的都一定做，因為她是專業演員。

梁愛曾與周星馳合作《他來自江湖》。（視頻截圖）

讚周潤發為人「真係好得」

此外，梁愛亦參演過《狂潮》、《網中人》等深入民心的經典劇，可以說是看著「發哥」周潤發、鄭裕玲及汪明荃等巨星成長。愛姐早兩年受訪時，更透露自己至今依然與周潤發保持聯絡，對方曾為了帶她出席盧海鵬的生日會，不惜「出錢出力出埋車」，大讚發哥為人：「真係好得。」

也曾與周潤發有對手戲。（視頻截圖）

梁愛一生坎坷 歷盡喪夫喪子之痛

梁愛一生經歷大起大跌，出生於內地的她，自細家境貧窮，還遭親生父母遺棄，之後被送來香港的富貴家庭做養女，惟養父母家道中落，加上不時欺負她，所以她在12歲時決定離家出走，自力更生。梁愛憶述當時曾做過搪瓷廠工人、大排檔侍應及住家工人，至19歲時應徵做臨時演員，因而展開演員生涯。

梁愛歷盡喪夫喪子之痛。（網上圖片）

梁愛不想成為孫兒的負累。（YouTube影片截圖）

在60年代，梁愛下嫁著名導演左几，本來生活不錯，但遇上時局動蕩，丈夫投資拍攝的影片無法賣出，讓二人經濟陷入困境。於是梁愛為家庭重新打工，做過工廠包裝工人，其後麗的電視邀請其兩公婆加盟，梁愛再於70年代轉投無綫，當時她邊拍劇，邊要賺錢供兒子到英國讀大學，故寧願少對白拍多幾組戲。梁愛其後一家移民到加拿大，老公左几於1997年在加國病逝，終年81歲。但由於老公彌留期間，梁愛正在馬來西亞拍劇，故未能趕及見最後一面。自老公過身後，梁愛仍有繼續拍劇，不過卻在香港跌倒受傷要留院，兒子由加國返港照顧母親，豈料兒子在家中因隱性心臟病猝死，終年55歲，讓梁愛飽受喪子之痛。