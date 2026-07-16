梁愛離世｜一生大起大跌曾家道中落　與導演左几結婚後再歷破產

資深演員梁愛（愛姐）有「御用工人」之稱，今日（16日）驚傳離世消息，享年87歲。梁愛去年確診患上胰臟癌，不過她拒絕做化療，選擇「與癌共生」。在梁愛確診後，身體情況急轉直下，體重更一度暴跌至不足70磅，不過她看穿生死，認為生死乃自然循環。

梁愛在《他來自江湖》演串咀工人，跟星爺甚有火花。（影片截圖）

梁愛一生大起大跌

梁愛入行超過半世紀，曾演出過不少精彩的劇集，最令人印象深刻的一定是於《他來自江湖》中飾演寸嘴工人，劇中她與周星馳更擦出不少火花。梁愛的大半人生歷盡大起大跌，她童年時被父母拋棄，後來被送往一個富有家庭做養女，但後來家道中落，更不時被欺負，於12歲便離家出走自力更生。她曾當過工廠工人及大排檔侍應，長大後投身演藝圈。60年代時梁愛便與著名導演左几（原名黃左基）結婚並誕下一子，本來她是過着幸福少奶奶的生活。

梁愛曾經歷喪夫喪子之痛。（網上圖片）

梁愛舉家移民後噩運連連

但是好景不常，受六七暴動影響，二人陷入破產困境，梁愛便重操故業當起工廠工人。直到70年代加入了TVB，接拍了不少劇集便夠錢供兒子到英國讀書，亦曾舉家移民加拿大。不過後來就噩運連連，先是喪夫，後兒子又因隱性心臟病發猝逝，令梁愛飽受打擊。