張景淳留言讚姜濤被網民狙擊　回應黐人指控：扎根TVB唔會冇嘢撈

無綫長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》日前（16/7）於銅鑼灣舉行宣傳活動，「龔燁」張景淳現身出席，吸引大批市民及粉絲圍觀。早前，張景淳在社交平台Threads上，公開留言力撐人氣男團MIRROR成員姜濤翻唱《李香蘭》：「幾好聽」，不料卻引來網民狙擊，指他「冇嘢撈搵嘢黐」。對此，張景淳接受《香港01》訪問時大方談及此事，坦言自己並無不開心，亦藉此機會表明心聲。

張景淳到銅鑼灣出席《愛·回家之開心速遞》宣傳。（吳子生 攝）

「龔水CP」係心底裡嘅「寶」 絕不希望被誤解

對於網民的冷言冷語，張景淳坦言自己其實沒有不開心，但他十分介意網民用某個角度去扭曲事實，甚至將善意的音樂交流牽扯到《愛·回家》，他表示「龔水CP」的成功對他而言是一個在心底裡好好守護的「寶」：「其實講真嗰句，我真係冇唔開心。不過，因為我知道網上會有啲人，好鍾意用一個角度去講嘢。因為成個『龔水CP』喺我心裡面係一個寶，佢話：『啊，你冇得撈，所以去黐人。』我好唔想接住落嚟，唔單止我一個，係所有人，因為我都見過唔止係喺我身上發生，有啲人比較冷嘲熱諷。」

早前，張景淳在Threads 上，留言力撐人氣男團MIRROR成員姜濤翻唱《李香蘭》：「幾好聽」，不料卻引來網民狙擊。（吳子生 攝）

張景淳留言讚好。（threads截圖）

張景淳續說：「我好想大家知道，我哋其實扎根喺TVB，係唔會有所謂『冇得撈』呢件事。只會係每次都做好一個節目，我哋期待下一個節目，或者期待下一套劇。每次就算拍正劇，都一定有呢個過渡期。所以我好想話返畀佢聽呢樣嘢，同埋，我哋永遠都係期待住公司畀我哋嘅project，絕對係無嗰種所謂要去黐人嘅心態。」

張景淳表示「龔水CP」的成功對他而言是一個在心底裡好好守護的「寶」。（IG@cheungstanley）

歌星組合出身對音樂仍有團火 驚喜姜濤唱《李香蘭》真心大讚

張景淳本身是組合Cheers成員出身，一直以來對唱歌都有一份情意結，更是張學友的忠實粉絲。他解釋，當日之所以會在Threads看到姜濤在澳門演唱會翻唱《李香蘭》後留下「幾好聽」三個字，純粹是出於對音樂的喜愛和對新人的欣賞：「我自己係真係鍾意唱歌，我亦都係唱歌出身。點解嗰次有興趣留言？因為如果有啲新嘅歌手唱新嘅歌，我呢啲真係已經開始步入『叔叔年紀』嘅，未必會即刻好快趕得到。但我見到《李香蘭》喎！咁就好奇怪，一個後生歌手唱《李香蘭》，想睇吓佢唱成點先。因為我自己都係張學友嘅 fans，我自己都唱得唔好，想聽吓佢唱成點。聽完，咦？OK 喎，有驚喜喎！我覺得作為一個年輕嘅歌手，竟然去唱一啲以前我長大，八、九十年代嘅歌，我絕對覺得應該要表示吓：『OK，幾好。』」張景淳表示，他的留言其實是非常真心的鼓勵，只是希望給予後輩支持。

張景淳本身是組合 Cheers 成員出身。（《十年約會》MV截圖）

網民已「咀嚼」過 相信終會明白其出發點

被問到在Threads留言引發風波後，該名網民有沒有繼續對他進行狙擊？張景淳笑言：「無喇，無喇！」他相信，雖然一開始對方可能覺得被他「駁返轉頭」，但時間過去了，大家都會明白他只是單純欣賞好音樂，並無其他雜念：「我相信嗰個網民其實咀嚼過……因為我咁樣講，一定佢都會心裡面有啲覺得好似我駁返佢轉頭咁。但其實每個人心裡面都有一個公道，我知道佢過咗一段時間，佢一定知道，佢明白我，我相信佢明白嘅。」