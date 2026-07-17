姚焯菲驚現「藐爆樣」疑不和鍾柔美　師兄何晉樂苦笑：我都有睇

聲夢傳奇出身的組合 After Class 近日再度陷入不和傳聞風波。日前網上流傳一段訪問片段，片中詹天文（Windy）正聊得笑盈盈，然而當鍾柔美（Yumi）一走近時，身旁的姚焯菲（Chantel）被指秒速變臉，更露出疑似「鄙視、藐爆」的表情，隨即引來網民熱烈討論，紛紛猜測成員之間是否心存芥蒂。

何晉樂今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

日前（16/7）身為師兄的何晉樂（Rock）出席無綫皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動。在接受《香港01》訪問時，他被問及對這次 After Class 不和傳聞的看法，隨即大方為師妹們澄清，直言大家只是誤會了。

睇過片段唔覺不和 Rock力證：佢哋帳篷後面不知幾好傾

對於 Chantel 被指「變臉藐 Yumi」的幾秒片段，何晉樂笑言自己也有看過，但認為網民實在過分敏感：「佢哋不和？我又唔覺喎！佢哋其實喺帳篷後面都有一齊傾計。點樣講呢，如果你同一個 Friend 好熟，而你又唔知當時嘅 情況，可能畫面得嗰幾秒，我都有睇到嗰個片，但我唔覺得係有啲咩嘢。」

何晉樂不覺得她們感情有變。（吳子生攝）

Rock 續指，成員之間感情要好，很多時舉止眼神都只是女孩子之間的私人笑話：「我諗佢哋係一啲 Inside joke，或者佢哋本身喺停機前或者之前可能講咗啲嘢呢，你哋唔知啫。」

成員感情無變 將合體開演唱會

被問到 Chantel 是否與 Windy 感情較好，因而冷落 Yumi，甚至以往曾傳出因「去迪士尼樂園」等問題而產生分歧，Rock 則表示沒有特別留意誰跟誰比較要好，並以自己與冼靖峰作例子，解釋工作上有意見分歧是平常事：「最近係少見咗佢哋，但我覺得佢哋感情係無變過。同埋佢哋一陣間又可以開演唱會嘛，佢哋其實感情一定好穩定。我覺得人長大咗呢，可能對於藝術會有所執著。如果你話藝術上嘅分歧，我同 Archie 都會有啦！好似唱同一首歌，我覺得要咁樣唱，佢覺得要第二樣唱，可能有衰呢啲，但唔會去到會傷感情嘅層面。」