方俊爆全權託管資產　張偉文失智前立授權書：免得突然彈啲人出嚟

「星洲廣東歌后」麗莎日前於荃灣大會堂演奏廳舉行《麗莎相思淚飛越半世情演唱會》。歌手方俊盛裝現身，為合作多年的麗莎姐擔任表演嘉賓。在後台接受《香港01》訪問時，方俊除了分享自己今晚頗具心思的舞台造型外，更首度開腔回應了外界非常關注的「老友」張偉文之最新健康及經濟狀況。

方俊坦言張偉文身體狀況只會越來越差。（吳子生攝）

與麗莎相識十載 爆選歌要互相妥協

方俊與麗莎姐相識十多年，過去曾合作無間。談到今晚再次同台演出，方俊坦言兩人已極具默契，不過在選歌方面有時仍需要互相妥協。

方俊表示：「我都唱咗幾十年，同麗莎都合作過好多次，其實都好多年。同佢認識咗都有十幾年，大家舞台上都有啲互相刁難，例如我想咁，佢又想咁做。好似形象上或者唱咩歌，佢呢就唔想唱啲好傷感嘅歌，鍾意唱啲輕快啲嘅，但你知啦，麗莎姐以前我哋細個聽佢嘅歌，都係啲情歌、傷感啲嘅歌，好似《相思淚》個類都比較傷感。佢就唔係好鍾意，鍾意快歌，又想跳吓舞，所以有時揀歌就要平衡一下大家。」

方俊與麗莎姐相識十多年。（吳子生攝）

自置私伙閃亮登場 自嘲「台上誇張，台下正經」

今晚方俊以一身重金屬感的閃亮服飾登場，造型相當吸睛。原來，這套極具視覺效果的戰衣是他本人的私伙收藏。

方俊表示：「係呀，因為我每一次都希望出到嚟有唔同嘅效果，畀人一啲新鮮嘅形象。呢啲全部都係我嘅私伙嘢，因為我自己本身都係做舞台設計、服裝設計師，所以我自己好多呢啲頂頂揼揼嘅嘢，對我嚟講好普通。我哋平時接觸可能覺得我好正經，但做表演唔同，喺台上面做得好誇張都得，但平時出街就唔會花到咁樣出嚟，所以我覺得幾好玩、幾輕鬆同放鬆。」

今晚方俊以一身重金屬感的閃亮服飾登場。（吳子生攝）

親自回應張偉文最新近況：中風中過好多次，目前有失智情況

除了個人演出外，外界最關心的莫過於由方俊一直照顧、現居住於養老院的知名歌手張偉文。方俊透露，自己因為目前常住深圳工作並照顧93歲的母親，能回港探望張偉文的時間有所減少，但每次一回港，必定第一時間去探望對方。

方俊無奈表示：「我就少咗返嚟探佢，因為我依家喺深圳住，要自己做直播節目，我又帶咗我媽媽上去住。我媽媽都93歲啦，我都盡量希望陪得佢一日得一日，變咗同佢一齊喺深圳住，我就少咗返嚟。但我一返到嚟，第一時間一定會去買嘢畀佢食，去探下佢，你知道一個人喺護老院都好悶。」

方俊看著昔日好友張偉文長期臥床，自己亦感到十分難受。（吳子生攝）

當被問到張偉文是否如傳聞般開始出現認知障礙症狀、甚至認不出人時，方俊無奈地證實了這個消息。

方俊痛心表示：「一時時啦，睇佢狀態點。有時就認得，有時狀態差，可能佢又冇出聲，都唔知佢認唔認得。但佢見到我呢，就會依牙帶笑，一定會笑。其實見到我佢都會笑嘅。雖然外界之前都有啲聲音質疑我，但諗深一層，老實講咩人都有，每個人有唔同諗法好正常。因為佢哋唔知道我哋個交情有幾深厚，我認識咗偉文30幾年，大家就好似家人咁，唔係朋友咁簡單。加上佢自細都冇親人，又冇人照顧，我覺得佢都幾慘。喺朋友角度，我覺得幫得幾多就幾多啦。所以外間啲人點樣揣測、點樣諗，我都不以為然，亦都唔會怪佢哋。」

張偉文長期臥床。(facebook圖片)

護老院開支龐大 方俊仗義分擔部分費用

張偉文近年因健康問題無法登台，基本沒有穩定收入，其入住養老院的龐大開支亦成為外界焦點。方俊直言，政府雖然有提供部分津貼，但其餘的費用仍需靠張偉文以前的積蓄以及他個人的仗義協助。

方俊坦言：「你知道做歌星就唔係日日有得唱，你有演唱會、人哋有搵你，你個段期間先有收入，收入係唔穩定嘅。佢現時住嘅開支，政府都有啲津貼，有幾千蚊津貼。其餘嘅，佢自己起初都有少少積蓄，但時間耐咗，積蓄都會用晒。我就幫佢分擔一部分啦。」

方俊負起照顧張偉文的責任！（Fcaebook圖片）

方俊續說：「佢年輕嘅時候係有過一個物業，但佢就賣咗個物業，之後移居去深圳住。跟住你知啦，佢條腰又做咗好多次手術，都用咗好多錢。用咗好多錢之後，個收入又唔穩定，到後期都冇咩收入，但每個月都要有開支，所以佢啲積蓄都用晒。見到佢呢年半都喺張床度過，我其實自己都好心酸。我覺得一個基本嘅生活質素都冇，每次探佢，表面上同佢笑下、玩下，但我探完之後自己都有點難過，喺健康上我又幫唔到啲咩，真係好無助。」

被問到張偉文健康情況會否有好轉？方俊直言：「其實呢年半就進展得好慢。係有改善，但改善得好慢。我自己見佢呢年幾都係喺張床度過，其實我自己都好心酸。我覺得一個基本嘅生活質素都無，每次探佢表面上同佢笑下、玩下，但我探完之後自己都有啲難過。喺健康上我又幫唔到啲咩，真係好無助。」

方俊續說：「我感覺到佢，都唔會越來越好。因為你諗下，就算一個健康嘅人，你放喺張床度瞓咁耐、無落過床，你諗下你自己都會硬晒啦，啲筋骨，係咪先？好簡單嘅事。你要真係活動返，你先至會身體好啲。依家所以……我都唔係話覺得佢會有啲咩好轉，暫時嚟講。」

方俊正計劃安排他遷往內地優質護老院接受專業照顧。(facebook圖片)

已立授權書作「平安紙」 防日後有爭端

提到張偉文健康每況愈下，有否在失智前立下平安紙？方俊透露，在圈中好友的見證下，張偉文早已簽署了一份授權書，以便方俊在未來為他處理後事及餘下的開支。

方俊表示：「有立到。但又冇正式去律師樓做平安紙，因為佢又唔係話好多資產。我哋有見證嘅圈中朋友睇住佢寫咗個授權書畀我。個授權書就係講緊佢有朝一日百年歸老，由我幫佢處理佢之後嘅事，剩低嘅錢會點樣用，我都會寫住用返喺佢自己身上，或者佢之後嘅後事。你知道免得費事突然間唔知彈啲咩人出嚟會變到好麻煩，所以寫清楚就會好好多。當時都有見證人，會穩陣好多。」