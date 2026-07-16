傳鍾培生莊雅婷近日已榮升父母　求婚4個月極速誕千金男方有回應

「百億富四代」鍾培生（Derek）今年3月在淺水灣大宅以電影級規格向民建聯小花莊雅婷求婚，當時已被指是「雙喜臨門」，本月初二人出席活動時，莊雅婷挺著巨肚，鍾培生亦首度默認太太懷孕；今日傳媒《娛壹》報道指，二人的BB於7月13日已出世，是一名千金，換言之距離鍾培生訂立的「五子一女」目標尚餘五子！而喜訊傳出後，鍾培生也在社交平台回應傳聞。

「富三代」鍾培生（Derek）今年3月在淺水灣大宅以電影級規格向民建聯小花莊雅婷求婚，當時已被指是「雙喜臨門」。（IG@khdcheung）

目標生夠六個「五子一女」 曾霸氣放話：生一個娶你返嚟做乜！

鍾培生早前接受網台節目《巴打圍爐》訪問時，大方分享其「造人藍圖」，坦言目標是生夠六個，最好是「五子一女」，更霸氣直呼：「生一個娶你返嚟做乜L嘢！」至於為何堅持只要「一女」？他解釋因為自己對女兒毫無抵抗力，嚴父形象會一秒被融化，所以女兒一個就夠，更表明「女一定要縱、要貴養」。

鍾培生曾表示最好生夠「五子一女」，更霸氣直呼：「生一個娶你返嚟做乜L嘢！」

月初首默認懷孕 盼小朋友有個人空間

雖然二人自求婚以來已屢傳莊雅婷懷孕，但二人直至本月4日出席鍾培生打造的HKTCG交牌交易中心開幕活動時，都未曾正面回答，但就默認。當日莊雅婷挺巨肚出席撐場，當鍾培生被問太太是否懷孕時沒有正面回答，只說：「你望吓佢個樣啦。（記者：即係係啦）唔回答呢個回答，多謝晒，多謝晒！」他也表示，希望小朋友可以有私人空間，現仍在與太太就「生幾多個」討價還價中，至於計劃幾多年內生六個，他說：「盡快啦，我呢個場由零開始，三月簽約到今日半年，正式開幕。我都希望我老婆喺呢一方面跟上我節奏囉。」他更謂：「我好勤力嘅！」

本月初二人出席活動時，終首度默認懷孕。

當日莊雅婷挺巨肚出席撐場，當鍾培生被問太太是否懷孕時沒有正面回答，只說：「你望吓佢個樣啦。（記者：即係係啦）唔回答呢個回答，多謝晒，多謝晒！」

鍾培生感謝祝福 未正面回應：大家唔好focus喺bb

報道出街後，正出席晚宴的鍾培生在社交平台回應，繼續未有承認或否認傳聞，只表示：「呢兩星期收到好多大家嘅祝福，呢件喜事唔回應了，希望大家唔好focus喺bb，再次感謝大家祝福同關心。」