麗莎相隔兩年在港開騷　爆有「兩高」靠食一餐早餐狂掃5種水果

「星洲廣東歌后」麗莎今晚（16/7）於荃灣大會堂演奏廳舉行個人演唱會。在開騷前，麗莎接受《香港01》訪問時，大談相隔兩年再度在港開騷的興奮心情，並分享了是次演出的準備過程與養生秘訣。

「星洲廣東歌后」麗莎今晚於荃灣大會堂演奏廳舉行個人演唱會。（吳子生攝）

兩年後再在港開騷 麗莎：非常開心！

麗莎近年依然活躍於樂壇，繼 2024 年在港開騷後，相隔兩年再次舉辦演唱會。她難掩興奮地表示：「非常開心啦，梗係！2024 年開過一次，到依家兩年時間。」

被問到今次演出與上一次有何不同時，麗莎透露這次在選曲上作出了調整，節奏會更為輕快：「今次嘅歌比上一次多啲快歌。上一次就多啲抒情歌，今次就多返少少快歌，但都唔係話好多。」

麗莎兩年後再在港開騷。（吳子生攝）

親自參與三個造型設計 保持活力「唱到唔唱為止」

除了歌曲編排外，麗莎這次更親自參與了舞台服裝的設計，務求以最完美的狀態見樂迷：「今次有三個造型，都係我自己本身喜愛嘅。呢啲造型都係喺馬來西亞嗰邊做。我有同設計師講點樣做、點樣做，跟足我意思。」

提到籌備時間，麗莎笑言因為自己檔期太滿，過程非常緊湊。她透露主辦單位在幾個月前已開始籌備，但她當時正忙於在加拿大和美國表演，之後便要趕回新加坡工作，隨即再飛來香港，前後只有大約三個星期時間準備。

麗莎親自參與三個造型設計 。（吳子生攝）

雖然行程奔波，但麗莎直言唱歌是她的終身事業，只要能唱就會一直唱下去：「雖然今次只開一場，但我太忙喇。之前喺加拿大做咗兩場，11月又喺新加坡做咗四場。係咪永遠不言休？我都唔知，盡力啦。如果唱得嘅，我就繼續唱，唱唔到先停。」

獨門養生秘訣：一日只食一餐正餐

現年 70 多歲的麗莎依然精神奕奕，被問到如何保養身體時，她大方分享了自己的飲食習慣。雖然她自謙年紀大、身體不如以往般好，且坦言有「兩高」，但她靠着獨特的養生餐單來維持最佳狀態：「我冇三高，但我有兩高！平時好多油膩嘅嘢我都唔食。我每日朝早一定會食生果，而且係食五、六種唔同嘅生果，一大碟咁食。下晝我就食一餐正餐，夜晚就唔食喇。」