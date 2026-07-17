ViuTV葛綽瑤唱歌「炒晒車」　網民：可以在黃金時間聽到咁難聽

ViuTV 綜合節目《8點直樂 VIURIETY》日前（16日）繼續進行直播，今集有陳子豐、李昭南、曾贊學、吳啟洋、葛綽瑤、樊沛珈、蔡寶欣、鍾卓穎、羅子熙、劉瑞威、林昆樂、陳曉希、蘇詠淳等人做嘉賓。不過，有網民就發現藝人在唱歌環節時「大出事」！網民更笑指「真係好難得」！

有網民就發現藝人在唱歌環節時「大出事」。(影片截圖)

網民在社交平台分享了兩段他們唱歌的片段並寫下：「真係好難得，可以在黃金時間聽到咁難聽嘅『熱力節拍Wou Bom Ba』同『火熱動感La La La』，甩拍甩嘴走音甩詞樣樣齊，真係好開心囉。」當中一段是男女大合唱《火熱動感La La La》，而另一段則是全女班合唱《熱力節拍Wou Bom Ba》。

男女大合唱《火熱動感La La La》。(影片截圖)

網民一面倒狂踩

當中一條影片中，五位《全民造星IV》出身的女藝員葛綽瑤、樊沛珈、蔡寶欣、鍾卓穎、陳曉希及蘇詠淳在唱《熱力節拍Wou Bom Ba》時「炒晒車」，原來是「甩拍」、「甩嘴」、「走音」及「甩詞」樣樣齊，被網民一面倒的狠批，幾乎沒有一句是讚。

葛綽瑤、樊沛珈、蔡寶欣、鍾卓穎、陳曉希及蘇詠淳在唱《熱力節拍Wou Bom Ba》時「炒晒車」。(影片截圖)

更有網民表示每個星期四都是這樣：「可以話係災難級，將首快歌唱到喃嚰咁」、「可以轉行：破地獄女團」、「攪咩，佢地可以將首咁有青春活力嘅歌唱到死氣沉沉，有料到」、「個個星期四都係唱到咁難聽」、「救命，咩事呀」、「驚嚇程度十粒星」、「唔識唱歌，真係唔好夾硬出嚟，玩吓啲綜藝節目咪算」、「逢星期四都係災難」。雖然都有網民力指男女合唱部分都出事，但是批評的聲音比全女班合唱少，有網民更指「小雞（陳曉希）一個救全家」。

網民一面倒狂踩。(thread截圖)