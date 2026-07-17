徐濠縈回應康堤歌藝被批評需歷練　同黃澤林拍拖亦第一時間通知

資深經理人曾穎妍日前於書展推出了新書《你好，我是你的經理人》並舉行了講座，講座吸引了不少聽眾的關注。曾穎妍邀請了旗下藝人徐濠縈和楊文蔚作為嘉賓，分享她們與經理人的相處點滴及工作的分工。徐濠縈形容曾穎妍如同「媽咪」般貼心，因為她性格害羞，對於洽談工作酬勞等事感到尷尬，但在有經理人協助後，一切都變得順利且有明確的標準：「佢知道我想接咩工作，叫咗佢唔使sell我，唔需要為我主動搵工作，有人搵再傾。我係屋企已經好忙，對外都想有人照顧我。」徐濠縈指出，這樣的合作模式讓她在家庭之外，也能享受被照顧的感覺。

曾穎妍是徐濠縈的經理人。(ig圖片)

徐濠縈覺得曾穎妍似媽媽

近期與一個運動品牌的合作中，徐濠縈對曾穎妍的堅持感激不已。雖然最初不太想接這個離港時間太久的工作，但曾穎妍用了一年時間幫她談成合約：「佢推動到我工作，連去滑雪都冇滑太耐，返來香港keep fit再工作。」並在她工作期間一再關照，即使遇上航班取消，也是曾穎妍細心打點一切，讓徐濠縈毫無後顧之憂。

徐濠縈由經理人曾穎妍照顧著。（小紅書）

徐濠縈指是康堤要求自己跟出跟入

徐濠縈亦提及她與女兒康堤的關係，她幽默地表示自己跟出跟入是因為女兒的要求，而非不放心。她既協助女兒康堤形象打理，又忙於個人事業和家庭，猶如日打三份工。不過，她始終會抽空支持女兒的工作，即便忙於滑雪，也會特意回來協助。

廿四孝媽媽徐濠縈。(陳順禎 攝)

康堤拍拖第一時間同徐濠縈講

在女兒康堤的感情生活方面，徐濠縈顯得相當開放。她的女兒與男友黃澤林的交往是由老公陳奕迅牽線讓他們相識。而早前康堤出席商場活動時，她與男友黃澤林齊齊現身時，她笑指當時自己並不想去，她又指因為自己是康堤的團隊一員才現身。不過她亦有表示康堤拍拖也有第一時間告訴她，可見母女感情非常好，但她就對康堤的戀情不加任何意見，覺得她喜歡就好。而提到康堤的歌藝最近被批評時，徐濠縈表示女兒有經歷才會進步。對於女兒的成長及事業發展，她採取一種放手和鼓勵的態度，認為必須經歷磨練才能逐步進步。