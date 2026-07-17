給你夢想｜黃寅燁李惠利再穿校服演CP　默契滿分盼攞最佳情侶獎

「禹秀彬，你是我的悔恨。」當李惠利飾演的朱怡才將咖啡狠狠潑向黃寅燁手中的劇本並說出這句話時，《給你夢想》首集就在這一刻徹底引爆了觀眾的好奇心！這對曾經為夢想並肩奔跑的校園初戀，到底經歷了甚麼？由黃寅燁和李惠利主演的Viu Original原創愛情韓劇《給你夢想》首播即以強烈重逢場面打響頭炮，第二集更透過回憶線逐步揭開兩人青澀又揪心的過往。這部12集浪漫喜劇來頭不小，由《驅魔麵館》系列導演柳善東執導、編劇鄭恩喜執筆，黃金幕後加上高顏值主演，開播前已被視為下半年最受期待的愛情劇之一。

橫跨15年的夢想與愛情

《給你夢想》講述了天才電影導演禹秀彬（黃寅燁飾）與生計型記者朱怡才（李惠利飾）闊別15年後重逢的故事。高中時，禹秀彬在朱怡才的影響下萌生了電影導演的夢想，此後突破父母為他設計的人生框架，遠赴海外發展，最終憑藉首部長片一舉斬獲新人導演獎與最佳作品雙冠王。當年充滿夢想的朱怡才，卻在現實的磨練下逐漸淡忘初心，成為一名為生計奔波的普通記者。

第一集中，已成為國際知名導演的禹秀彬回到韓國，意外與15年前的初戀朱怡才重逢。秀彬難掩重逢的喜悅，但怡才面對名成利就的秀彬卻感到自卑，甚至謊稱「我有丈夫也有孩子」。然而秀彬並未退縮，他拿出兩人高中時一起創作的劇本《京城戀歌》，邀請怡才與他一起完成這部電影。怡才憤怒地將咖啡潑在劇本上並說出：「禹秀彬，你是我的悔恨！你也回到那一天試試，體會一下我的心情。」為兩人隱藏的過去留下了巨大懸念。然而兩人在15年前曾是一對非常甜蜜的小情侶，那時的朱怡才整天拿著相機到處拍攝，某天偷拍首爾來的轉學生禹秀彬被當場抓包，慌張躲藏的模樣青澀又可愛；而總是面無表情的秀彬，面對她時卻藏不住嘴角的笑意，兩人相識後不時四出拍攝、躲在一起看電影，禹秀彬更直言想變成朱怡才，對方有夢想，所以總是閃閃發光，每個眼神都讓人心動不已。

然而鏡頭一轉回15年後，當年會因為他一句話就臉紅的怡才，如今只剩下尖銳的武裝與冷嘲熱諷，與之前小情侶打鬧等鏡頭營造巨大反差，這種「過去有多心動，現在就有多刺痛」的感覺，正是《給你夢想》的引人看點。

第二集透過回憶片段逐步揭開15年前兩人的校園時光。學生時代的禹秀彬與朱怡才曾一同懷抱著電影夢想，彼此扶持、共同創作；然而當年發生了某件事，導致秀彬離開、兩人的關係戛然而止。如今秀彬歸來，誓言要歸還當年被迫中斷的夢想，連同年少時那份未完成的心意一併彌補。與此同時，怡才在面對這位昔日的初戀與如今的知名導演，內心既抗拒又動搖，過往的遺憾與傷痕難以輕易釋懷。根據劇組此前透露，接下來的集數將正式展開15年前那個給兩人留下傷痛的「那一天」的故事。

李惠利評默契滿分

隨著故事正式展開，黃寅燁與李惠利的CP感獲得不少好評，壁咚畫面又極撩心：「沒想到他們的化學反應這麼好」、「看起來很登對」，黃寅燁也曾在製作發表會上透露：「坦白說我一直很想拍浪漫喜劇，我最大的目標就是惠利和我能被大家誇『默契真的很好』，這是我最想聽到的評價。」他進一步表示：「浪漫喜劇中最重要的是兩人的配合，這次真的非常好，我有信心。如果能讓觀眾覺得我們很登對，我就很滿足了。」李惠利同樣毫不吝嗇稱讚搭檔，當被問及她與黃寅燁的合作默契時，她直接給出100分，還開玩笑地喊話：「請給我們最佳情侶獎吧！」

李惠利在劇中從懷抱夢想的10代少女，演到被現實磨平稜角的30代記者，她在兩種狀態間自如切換的表演獲得了觀眾的一致好評。從學生時期羞澀的笑容與充滿星光的眼神，到成年後面對秀彬時的冷嘲熱諷與刻意疏遠，這種極與極的溫差演技展現了她作為演員的成長！而真正引發網友熱議的，是她融入角色日常細節的詮釋，例如她大口吃炸雞的模樣完全拋開形象包袱、崩潰哭戲的感染力極強，加上她特有的方言口音與生動表情，讓很多觀眾直呼「這根本就是角色本人吧！」就連搭檔黃寅燁都對她的方言演出讚不絕口，他曾在節目中驚嘆道：「我以為她不是首爾人！」可見其方言自然到幾可亂真的程度！正因為這種本色演出的自然感，才讓觀眾對朱怡才這個角色產生強烈共鳴與投入感。

黃寅燁最後一次著校服

另外，兩位演員要從高中演到15年後，自然繞不開「校服演技」的話題。黃寅燁從《女神降臨》到《魔幻之音》、Viu原創韓劇《重組家庭》中多次穿上校服，被評價為很適合青春角色，現年35歲的他卻搞笑道歉：「之前好幾次說『這是最後一次』，結果又穿了，真的很抱歉。」接著又打趣道：「惠利真的很像高中生，我則是努力了一下。真的，這是最後一次，我再說一遍。」

兩人的好默契不只停留在發表會上，近日李惠利在社交平台上傳了拍攝花絮，只見她和黃寅燁肩並肩緊貼、露出燦爛笑容與俏皮表情，互動自然到讓粉絲誤以為是真實情侶照，紛紛留言「CP感太強了」、「真的不是在公開戀情嗎」，兩人戲外搶先曝光的甜蜜互動已讓劇迷更加期待！

劇中關於夢想與現實的掙扎，亦引發了許多觀眾共鳴。製作團隊曾表示，希望透過這部作品展現「即使無法實現夢想，為了不給別人添麻煩而認真度過每一天的現代人面貌」！劇中兩人之間未解的過去，成功勾起觀眾對15年前往事的好奇心，許多劇迷期待接下來回憶線的展開能揭開當年分離的真相。