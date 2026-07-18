陳庭欣棄十億前度寶馬名車　轉揸內地電車靠自己活得更有底氣

2010年港姐冠軍、現年38歲的陳庭欣，自去年底（2025年12月）證實與拍拖8年的「十億富商」彩豐行老闆楊振源（Benny）分手後，已搬離昔日位於沙田九肚山的3,000呎愛巢，遷回黃大仙自置的500呎物業，正式展開自力更生的單身生活。雖然「大屋搬細屋」，但身為「東張女神」兼TVB「Job后」的她工作接不停，吸金力依舊驚人！

陳庭欣現時專注工作。(陳順禎攝)

新車綁巨型大蝴蝶結 手握軚盤興奮舉「V」

日前，陳庭欣在社交平台（Instagram）限時動態高調曬出「喜提新車」的短片，分享自己回復單身後的首份「大禮」，正式告別過去！從陳庭欣分享的動態可見，她當天親自前往位於九龍灣的「ZEEKR（極氪）」陳列室收車，新車車頭綁上了非常搶眼的巨型橙色絲帶蝴蝶結。陳庭欣親自坐上司機位，一邊手握軚盤，一邊對鏡頭展露燦爛笑容，更開心地舉起「V」字勝利手勢，喜悅之情溢於言表。

陳庭欣新車落地，象徵著生活迎來新篇章。（IG截圖）

陳庭欣新車落地，象徵著生活迎來新篇章。（IG截圖）

陳庭欣新車落地，象徵著生活迎來新篇章。（IG截圖）

陳庭欣新車落地，象徵著生活迎來新篇章。（IG截圖）

棄寶馬名車 靠自己活得更有底氣

身為愛車之人的陳庭欣，過往的座駕同樣有睇頭，她更曾擁有金色和紅色寶馬，據悉這兩架寶馬都是早年Benny送給她的禮物。時隔多年，加上經歷人生轉折，Toby如今轉投內地電動車品牌的懷抱。今次高調購入新車，不僅證明其財力雄厚，更向外界展示了她單身後依然活得精彩、有車有樓的自立自主新形象，靠自己同樣可以活得很有底氣！