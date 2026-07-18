昔日「七公主」結義60年　80歲二公主沈芝華激罕回港慶生保養得宜

昔日紅透半邊天的「影壇七公主」結義金蘭超過一甲子，私下感情依然非常深厚。「大公主」馮素波（波姐）日前在社交平台Threads上載罕見合照，為「二公主」沈芝華慶祝生日。相中除了壽星女沈芝華外，「三公主」陳寶珠、姜大衞和妻子李琳琳亦有現身！

昔日影壇「七公主」結義金蘭超過60年！（Threads照片）

大公主馮素波日前晒出罕見合照為二公主沈芝華慶祝生日，陳寶珠、姜大衞亦有現身！（Threads照片）

從照片中可見，眾人身處一間坐擁維港美景的酒樓。壽星女「二公主」沈芝華保養得宜，留着一頭招牌俐落短髮，顯得精神奕奕，完全看不出歲月痕跡。沈芝華在60年代加入影壇，拍過《無敵楊家將》、《孫悟空鬧龍宮》、《播音王子》等粵語長片，曾與于素秋、曹達華、林家聲、謝賢、胡楓、李香琴等當紅演員合作。1965年沈芝與與馮素波、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、王愛明及馮寶寶等粵語長片女星上契，結義金蘭，期後七人在1967年合拍電影《七公主》，在1973年拍畢《頂天立地》後，沈芝華就淡出影壇，從影只有短短十多年。沈芝華早年曾與國語片小生金川結婚，育有一子，不過後來離婚收場，之後再婚，現時於美國定居。

年輕時的王愛明（左起）、沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、馮素波與薛家燕（資料圖片）

薛家燕和七公主沈芝華感情深厚。（梁碧玲攝）

她偶近年不時會回港探親與好姊妹聚會，並曾在2017年短暫客串無綫電視劇集《燦爛的外母》，與薛家燕、馮素波再度同台演出，令戲迷大感驚喜。如今再度看到幾位公主健康、精神飽滿地齊聚慶生，實在令一眾影迷相當欣慰。

保養得宜！（Threads照片）