袁文傑遺憾未見亡母最後一面　爆最想回到《家有囍事》重遇張國榮

藝人袁文傑日前到新城廣播接受李有毅（Ben）及李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問，感性談及亡母離世前最後一段路。當年他正忙着開工，電話一個接一個打來，趕去醫院見媽媽一面，再趕回沙頭角拍外景，拍完又急住返醫院，走廊一出𨋢，已見家人面色有異；他遺憾未能見到媽媽最後一面，說時平靜，背後其實全是壓住的痛。

李有毅及李國煒父子與嘉賓袁文傑。（公關提供）

袁文傑感激太太陪伴走出低潮

袁文傑坦言，母親離世後一段時間，自己情緒一直「鬱住鬱住」，再加上其後有好同事離開，幾年內累積好多低落。他沒有講得太沉重，但那種長期未能完全抽離的感覺卻最真實。他指當時太太張潔蓮（Jackeline）一路陪伴，才能熬過去。

李有毅及李國煒父子與嘉賓袁文傑。（公關提供）

袁文傑自爆常被提醒早睡

袁文傑讀中五時身高已有1.88米，他嘆謂當年讀男校，縱是風頭躉也徒然。面對太太，他笑言「冇有怕」，但說到太太最怕他甚麼，答案竟然是「夜瞓」。太太從事教育工作習慣早睡早起，他自爆最常被提醒早啲瞓，偏偏自己又愛在深夜追劇、睇波，愈夜愈精神。兩人每日講得最多的不是情話，竟是「今晚想食咩？」頗有老夫老妻式生活味。

袁文傑(右)拍攝亞洲電視劇集《雪花神劍》時兼唱片尾曲《男兒無淚》。（公關提供）

袁文傑最想回到《家有囍事》拍攝期與張國榮自拍

曾參加TVB訓練班，拍攝了不少卡拉OK碟做男主角，輾轉入了亞視拍劇又唱歌，身為「亞視三雄」之一，袁文傑也有不少台前幕後趣事分享，他自言感恩同事們都很盡力做到最佳效果。由回憶講到偶像，若有一部時光機，袁文傑表示最想回到拍攝電影《家有囍事》那段日子，想再與自己的第一偶像張國榮（Leslie）傾偈。他表示，若然可以，最想問Leslie可否與他即場自拍Selfie。