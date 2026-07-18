霍汶希生日與孖生妹妹霍寶玲激罕同框　神複製美貌驚艷網民

英皇娛樂CEO、金牌經理人霍汶希（Mani）日前迎來生日，向來在圈中人緣甚廣的她，獲大批旗下紅星及好友為她慶祝，她在社交平台分享多張慶生照，除了有英皇集團主席楊受成與太太陸小曼之外，天后容祖兒（Joey）、謝霆鋒、蔡卓妍（阿Sa）、關智斌（Kenny）、衛詩雅、陳慧嫻及溫碧霞等都有現身，而Mani的孖生妹妹霍寶玲（Noven）亦激罕同框亮相，兩姊妹神複製美貌驚艷網民！

最美CEO！（IG@manifokfok）

感情好好。（IG@manifokfok）

感情好好。（IG@manifokfok）

霍汶希同囡囡。（IG@manifokfok）

慶生。（IG@manifokfok）

阿Sa。（IG@manifokfok）

Kenny。（IG@manifokfok）

溫碧霞。（IG@manifokfok）

霍汶希與孖生妹妹霍寶玲激罕同框 神複製美貌驚艷網民

Mani曬出慶生照，並寫道：「生日酬賓月，感謝每一位的安排，在心中❤️❤️❤️」相中所見，Mani與孖生妹妹霍寶玲（Noven）齊齊慶生，生日蛋糕上寫有「Mani & Noven Happy Birthday 」，當中Mani紥起馬尾、戴着黑框眼鏡，而妹妹Noven就留着清爽短髮，兩姊妹無論是樣貌還是身形都極為神似，兩人都保養得宜，皮膚緊緻，氣質出眾！

霍汶希與孖生妹妹霍寶玲激罕同框。（IG@manifokfok）

一起慶生。（IG@manifokfok）

神複製美貌驚艷網民！（IG@manifokfok）

霍汶希獲巨星級「仔女」慶生 收「最美經理人CEO」皇冠造型蛋糕

作為英皇的「核心靈魂人物」，Mani的生日自然少不了一眾巨星級「仔女」的陪伴。在另一張合照中，容祖兒搭着Mani的膊頭，與謝霆鋒一起捧着一個鋪滿青提的精緻蛋糕為她慶生，足見三人多年來超越工作關係的深厚情誼。此外，英皇集團主席楊受成博士亦攜同太太陸小曼親自到賀，楊受成夫婦、阿Sa及Kenny一同圍着Mani，眾人送上一個精緻的皇冠造型蛋糕，上面更寫有「Dearest最美經理人CEO Mani」的字樣，現場氣氛相當歡樂融洽！

生日快樂！（IG@manifokfok）

生日快樂！（IG@manifokfok）

生日快樂！（IG@manifokfok）

生日快樂！（IG@manifokfok）

霍汶希同囡囡。（IG@manifokfok）