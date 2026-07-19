鍾潔怡獲藝訓班同學補祝生日　走出喪夫之痛轉戰內地直播積極復出

鍾潔怡（Kitty）在1994年參選港姐落選後入讀TVB第七期藝員進修訓練班，與劉愷威、陳展鵬、吳家樂、張松枝、陳彥行及梁雪湄等是同學。鍾潔怡在2007年結婚後淡出幕前，去年她突然自爆丈夫已離世3年，經過一段時間沉澱，她終於走出喪夫陰霾，今年年初更積極復出，不時在社交平台分享養生及生活點滴等等。日前鍾潔怡獲一班藝訓班同學補祝生日，她在IG曬出慶生照，並寫道：「🫶🏻🫶🏻🫶🏻謝謝TVB同學仔老朋友🫶🏻🫶🏻🫶🏻❤️窩心❤️雖然遲來的慶祝🎂🥳但最重要係每次都超開心的相聚🥰」

鍾潔怡在1994年參選港姐。（YouTube影片截圖）

最後落選。（YouTube影片截圖）

鍾潔怡在上月初生日。（IG@kittychung_official）

苑瓊丹為鍾潔怡慶生。（IG@kittychung_official）

Keep得好。（IG@kittychung_official）

鍾潔怡落選後入讀TVB第七期藝員進修訓練班，與劉愷威、陳展鵬、吳家樂、張松枝、陳彥行及梁雪湄等是同學。（IG@kittychung_official）

感情好好。（IG@kittychung_official）

不時聚會。（IG@kittychung_official）

鍾潔怡獲TVB藝訓班同學補祝生日 保養得宜狀態驚人

相中所見，壽星女鍾潔怡雙手托腮，對着鏡頭展露幸福笑容，而陳彥行、劉愷威、吳家樂、朱樂輝等都有出席生日會，不少網民都留言大讚鍾潔怡保養得宜，皮膚仍白滑緊緻！眾人大擺Pose開心合照，足見多年友誼並未因歲月變淡。

鍾潔怡獲一班藝訓班同學補祝生日。（IG@kittychung_official）

開心！（IG@kittychung_official）

生日快樂！（IG@kittychung_official）

劉愷威。（IG@kittychung_official）

吳家樂。（IG@kittychung_official）

慶生！（IG@ngkalokcarlo）

Keep得好。（IG@kittychung_official）

Keep得好。（IG@kittychung_official）

去年6月鍾潔怡生日曬出獨照，驚揭老公原來已逝世，令人心酸。（IG@kittychung_official）

鍾潔怡憑《刑事偵緝檔案II》入屋 走出喪夫之痛積極復出

鍾潔怡過往曾參演不少劇集，包括《O記實錄》、《迷離檔案》等，當中她在《刑事偵緝檔案II》中飾演郭可盈同事，指證郭藹明是殺人兇手及搶人男友最令人深刻，隨後轉戰電影圈，又曾到馬來西亞及內地發展。2007年鍾潔怡與金融才俊老公結婚後淡出幕前，未有再接拍戲劇作品，但3年前老公不敵癌魔離世，痛失至愛的鍾潔怡大受打擊。不過如今鍾潔怡終於走出喪夫之痛，更簽約內地經理人公司，轉戰直播及短視頻拍攝，重新振作！

《天地男兒》。（影片截圖）

在《刑事偵緝檔案II》中飾演郭可盈同事。（YouTube影片截圖）

指證郭藹明是殺人兇手及搶人男友。（YouTube影片截圖）

令人印象深刻。（YouTube影片截圖）

拍過電影。（YouTube影片截圖）

同陳妙瑛。（IG@chung_kitty6300）

同關寳慧、張慧儀。（IG@chung_kitty6300）

2007年與金融才俊老公結婚後淡出娛樂圈。（IG@chung_kitty6300）

旅行散心。（IG@kittychung_official）

鍾潔怡簽約內地經理人公司，轉戰直播及短視頻拍攝。（影片截圖）