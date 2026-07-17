張偉文驚爆遭護老院疏忽照顧一年半冇沖涼　雙腳紅腫瘀黑皮膚潰爛

現年73歲的「靚聲王」張偉文近年健康狀況備受外界關注，飽受腰患困擾，又患上認知障礙症，如今一直在護老院休養，今年3月更一度驚傳離世消息，經理人方俊隨即闢謠，並公開張偉文在護老院的近況。不過近日方俊就向傳媒怒斥張偉文入住的護老院涉嫌長期隱瞞病情，拒絕基本護理，導致張偉文的身體狀況轉差，尤其是嚴重壓瘡持續惡化，更驚爆張偉文長達一年半沒沖過涼及坐起身。對此，方俊已正式去信譴責，並暫停繳付所有費用，更揚言不排除採取法律行動！

「靚聲王」張偉文。（資料圖片）

張偉文與經理人方俊。（資料圖片）

張偉文長期臥床。（Facebook圖片）

張偉文雙腳紅腫瘀黑皮膚潰爛 方俊怒斥護老院長期隱瞞病情

方俊日前從外地回港後，前往護老院探望張偉文，驚見對方雙腳紅腫、瘀黑、皮膚潰爛，但院方竟從未通知家屬，方俊追問原因，但院方支吾以對，更以「病人私隱」為由拒絕交代病情。方俊指護老院隱瞞病情早有前科，院舍曾在去年1月通知他「剛發現」張偉文腰部潰爛，但從照片可見傷口絕非初期壓瘡，明顯是延誤通報，雖然已即時安排專科醫生治療，但因耽誤治療，傷口無法癒合，導致張偉文反覆感染發燒，長期進出醫院，抗生素更出現抗藥性，至今一年半仍未康復。方俊又指護老院曾在上個月提供記錄，但傷口仍有三分之二面積滲出黃色膿液，情況頗為嚴重。

張偉文近年健康狀況備受外界關注。

張偉文需輪椅代步。

張偉文一年半冇沖涼長期臥床 方俊向社署投訴維權

此外，方俊更投訴護老院無視張偉文的衛生問題，他透露曾多次要求院舍為張偉文沖涼、刷牙及坐起身，以免筋骨硬化，但院方卻以「社康護士怕傷口入水」為由拒絕，結果張偉文已逾一年未曾沖涼，亦從未坐起，長期臥床。方俊隨即到醫院找負責跟進張偉文情況的社康護士了解，對方表示之前傷口見骨就不能沖涼，但近月傷口已埋口、冇見骨，可以沖涼。之後方俊到護老院與院方理論，院方卻突然告知已為張偉文沖涼，並要求方俊繳交5月起暫停繳付的欠款。方俊指已去信院方嚴厲譴責，並決定向社署及私隱專員公署投訴，希望可為「靚聲王」討回公道！

今年2月方俊在個人Facebook更新張偉文近況。（Facebook圖片）