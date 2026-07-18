米雪首回應飯局「被騷擾」傳聞　自封「打女」底子：唔係弱質女流

現年70歲的米雪當年因飾演「黃蓉」一角紅遍東南亞，近年淡出幕前的她多年來一直保持凍齡美貌，是公認的美魔女，早前更舉行入行55周年演唱會，狀態大勇的她在台上大跳熱舞，驚艷全場！近日有網民上載了一段在酒樓偶遇米雪的短片，但米雪在席間疑似被一位男士騷擾，引起網民及一眾粉絲高度關注與擔憂。日前，米雪現身好友劉雅麗的YouTube頻道節目《我和劉雅麗有個約會Alice Lau》接受直播訪問，首度開腔回應「抽水」疑雲，親自還原事件真相，為關心她的粉絲大派定心丸！

當年佳藝電視拍攝《射鵰英雄傳》，造就了米雪成為最經典的黃蓉，也令她在各地至今仍保持高知名度。（影片截圖）

米雪在《溏心風暴3》的造型。

米雪、李麗霞

米雪、薛家燕

米雪超性感透視短裙look大跳《APT.》。（林迅景 攝）

米雪超性感透視短裙look大跳《APT.》。（林迅景 攝）

米雪酒樓飯局疑遭騷擾 被貼身搭膊高EQ解圍

片中所見，當日該中式酒樓宴會廳內十分熱鬧，黑妹李麗霞在台上獻唱，而坐在台下的米雪全程低頭，身邊有一位白衫男士一直湊近說話，幾乎「貼」住米雪，左手更搭着米雪膊頭，面對對方的「進擊」舉動，米雪就表現尷尬頗為無奈，不但一直低頭，身體更微微向另一側傾斜迴避，又雙手合十表示婉拒，但男方仍不斷貼近，之後才罷休離開。短片曝光後，不少粉絲紛紛為米雪抱不平，留言狠斥該名男子「無禮貌」、「擺明抽水」，大讚米雪EQ高，在如此尷尬的場面下仍保持風度婉拒。

米雪全程低頭，身邊有一位白衫男士一直湊近說話。（影片截圖）

幾乎「貼」住米雪。（影片截圖）

雙手合十表示婉拒。（影片截圖）

白衫男士左手更搭着米雪膊頭。（影片截圖）

之後才離開。（影片截圖）

之後才離開。（影片截圖）

無奈。（影片截圖）

從容澄清：對方係我朋友

在直播過程中，主持劉雅麗毫不避嫌，直接在鏡頭前展示當時網上流傳的影片截圖，並直截了當向米雪求證當時是否遭到「揩油」或騷擾。面對鏡頭與截圖，米雪表現得非常從容不迫。她隨即展現招牌笑容，並即時澄清該名男子的真正身份，呼籲大家不用過分揣測：「其實大家唔使擔心，呢個係我朋友嚟。」除了澄清對方是熟人外，老戲骨出身的米雪更盡顯豪爽本色，笑言自己絕非容易被欺負的弱女子，更幽默地強調自己有武打底子：「我唔會畀人揩油、唔會畀人搵着數……呢個唔係我性格！我唔係弱質女流，我打女嚟㗎嘛！我其實都打得㗎，真係㗎！」

米雪一席話不僅瞬間化解了當時的尷尬傳聞，更展現出其縱橫娛樂圈多年的大將之風。（截圖）

米雪一席話不僅瞬間化解了當時的尷尬傳聞，更展現出其縱橫娛樂圈多年的大將之風。（截圖）

米雪一席話不僅瞬間化解了當時的尷尬傳聞，更展現出其縱橫娛樂圈多年的大將之風。（截圖）

米雪摯愛尹志強病逝 演唱會曬舊照懷念

米雪與有亞洲第一中鋒之稱的足球運動員尹志強拍拖多年，雖然尹志強曾多次求婚，但米雪始終堅持「不婚不同居」。1992年尹志強證實患上鼻咽癌，米雪一直不離不棄照顧，為對方遍尋名醫，四處為醫藥費奔波，有傳她花掉數百萬元積蓄。可惜尹志強於2010年因身體機能衰退不治逝世，終年53歲。早前米雪舉行《友你有米55派對騷》演唱會，播出了她與已故男友尹志強的合照，她在接受訪問時表示：「係導演揀嘅，我都覺得應該要放下佢嘅相畀大家懷念吓，呢幾張都唔係最靚嘅。佢畀好多歡樂我，大家都會成日去研究做人處事，亦師亦友。」

大屏幕出現米雪和尹志強合照。（林迅景 攝）

大屏幕出現米雪和尹志強合照。（林迅景 攝）

米雪曾與尹志強拍拖多年。（林迅景 攝）

米雪演出邀友同歡。（公關提供）

尹志強退役球壇後做過評迷員。（電視截圖）

米雪保持單身多年 70歲豁達面對人生不愁寂寞

米雪多年來一直保持單身，她曾在接受製作人楊紹雄的YouTube節目《小鴻吹水站3》訪問時，被問到為何多年來不找個伴：「嘩，邊有時間！眨眼十幾年，好快，根本未停過。時間唔夠用，一日48小時最好。我助手最慘，話要辭職。」她亦表示不會感到寂寞：「拍戲係我副業，我仲有好多瓣嘢，其實我係半個社工。我係一個好好聆聽者，有人要訴苦我就坐喺度聽，佢哋好鍾意同我講嘢，我係拉鏈嘴。」米雪更指自己的生活很充實：「我又冇家庭，朋友就話聽日我哋去台灣、美國、返大陸玩，我又隨時得，好腳！朋友多，變咗好多辦數。」

米雪70歲依然保養得好好。（YouTube@小鴻吹水站3）

國慶跑步。（IG@mixue_michelleyim）

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打波。（IG@mixue_michelleyim）

Keep得好。（IG@mixue_michelleyim）

激罕曬泳照。（IG@mixue_michelleyim）