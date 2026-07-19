80年代「飛魚王子」鄧浩光近照曝光　暴瘦變尖長面曾捲同性緋聞

曾有「飛魚王子」美譽的80年代男神鄧浩光，自2019年辭去藥廠高層職位宣佈退休後，一直過着深居簡出的低調生活，絕少公開露面。近日，「旅遊達人」Henry So在社交平台Threads分享了一張時隔26年的老友重聚對比照，令現年64歲的鄧浩光最新近況曝光。相中的鄧浩光戴着粗黑框眼鏡，面露笑容精神狀態不俗。雖然身形和樣貌明顯比昔日瘦削了很多，髮線向後移，令整體面型變尖長，跟TVB藝人戴耀明有點相似。

友人分享與鄧浩光26年前後合照，見鄧浩光好似越來越瘦，加上髮線後移，整體面形拉長咗。（threads@Henry So）

曾現身友人婚禮。（小紅書截圖）

鄧浩光暴瘦後撞樣戴耀明。（資料圖片）

昔日爆肌男神身形大縮水

鄧浩光早年是香港游泳代表隊猛將，退役後拍過電影兼先後加入TVB及亞視，拍過不少經典劇集。而最令大眾印象深刻的，莫過於他在2014年為藥廠拍攝「活絡油」廣告時，大晒弗爆一身完美肌肉，一度成為全城熱話。不過，自從他決定退休享受人生後，身形便日漸消瘦。早年他罕有亮相TVB節目《直播靈接觸》時，已被網民直呼「認唔出」，身形比以往清瘦不少惹來網友關注，亦有網友讚他有型有款，靚仔樣依然。

鄧浩光曾亮相TVB節目《直播靈接觸》，網民直呼「認唔出」。（TVB截圖）

鄧浩光曾亮相TVB節目《直播靈接觸》，網民直呼「認唔出」。（TVB截圖）

2000年代鄧浩光退出娛樂圈並轉行擔任白花油業務組拓展部經理。 （廣告圖片）

曾捲顏福偉同性緋聞 獲昔日玩伴親證絕對係直男

鄧浩光最為人熟知的新聞之一，必定是與「藥油王子」顏福偉的同性緋聞。兩人曾因合作拍攝廣告而傳出關係匪淺，不過顏福偉早年在電台節目大方公開「出櫃」時，但強調鄧浩光絕對不是他「嗰杯茶」，更親證對方「好直」，只喜歡異性。原來兩人早於8歲時已是游水玩伴，顏福偉當時更毫不客氣地笑指好友減肥過度，搞到太瘦完全沒有吸引力，一番話徹底粉碎了這段傳足多年的同性緋聞。

顏福偉稱與鄧浩光8歲時已是游水玩伴，但對方絕非「嗰杯茶」。（MV截圖）

歎退休生活係人生最幸福 樂做自由人霸氣拒見討厭之人

雖然外貌與身形不復當年勇，但鄧浩光對現時的生活卻感到無比滿足。他在2019年告別商界後，將所有時間留給太太和女兒，到處旅行享受家庭樂。他曾坦言，原本對工作崗位感到不捨，但經歷了退休生活後，才發現這是他人生中最幸福的時光。他霸氣表示，現在最大的樂趣就是擁有絕對的自由，不喜歡的事情可以直接拒絕，不喜歡的人可以完全不見，生活非常滿足。

鄧浩光與胡慧沖識於微時。（網上圖片）

胡慧沖曾分享與鄧浩光年輕時照片。（網上圖片）

鄧浩光曾上胡慧沖網上節目。（YouTube截圖）