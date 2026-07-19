凍齡人妻沖繩激罕解放傲人上圍　高角度自拍：I love summer

現年46歲的張美妮入行逾25年，從昔日主持兒童節目《閃電傳真機》到近年長駐婦女節目《流行都市》，其美女主持形象一直深入民心。雖然她早在2013年已下嫁髮型屋老闆黃偉強（KK），並育有一名6歲愛女，但升呢做人母後狀態反而愈戰愈勇。日前她趁著去日本沖繩旅行，在社交平台激罕大派福利，分享了一段在沙灘享受陽光的自拍短片，完美展現其索爆的魔鬼身材！

TVB資訊節目《流行都市》雲集不少美女主持，包括現年46歲的張美妮。（IG：@meinicheung）

TVB資訊節目《流行都市》雲集不少美女主持，包括現年46歲的張美妮。（IG：@meinicheung）

鏡頭一轉背心變性感泳裝 凍齡美魔女解放傲人上圍

張美妮在帖文中寫道：「I love summer, beach, Sea, Sunshine...That's all i need」，並hashtag了沖繩。在短片中，美妮戴著型格黑超以高炒角度自拍。一開始她穿著白色黑繡花邊短袖衫，身後是清澈的海水，笑容甜美。怎料鏡頭一轉，她竟突然換上一套藍色性感泳裝！雖然只有三分之一的身影入鏡，但依然難掩其豐滿傲人的上圍，更毫不吝嗇地露出4吋深長事業線。加上她保養得宜的白滑肌膚與雪白牙齒，散發著無敵青春氣息，惹來大批網民紛紛派心心，留言激讚：「好索呀！」、「真係靚」。

張美妮去沖繩旅行。（IG：@meinicheung）

享受陽光與海灘。（IG：@meinicheung）

大曬傲人上圍。（IG：@meinicheung）

大曬傲人上圍。（IG：@meinicheung）

分享6大凍齡秘訣 堅持不捱夜少糖少油

其實張美妮一直是圈中公認的「凍齡美魔女」，早前她就曾在網上大方分享自己46歲的凍齡心得。她直言凍齡沒有奇蹟，只有堅持，並歸納出6大秘訣。除了強調防曬是抗衰老最重要的一步外，她亦非常注重飲食，堅持少糖少油、多菜多蛋白的原則。在生活習慣方面，她堅信充足的睡眠是最有效的凍齡術，拒絕捱夜及內耗。同時，她亦鼓勵大家要保持運動習慣、維持情緒穩定，以及對生活保持熱情去探索世界，因為「心態不老，狀態就不會老」！

張美妮KEEP得相當好。（IG：@meinicheung）

張美妮KEEP得相當好。（IG：@meinicheung）